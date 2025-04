Stulejka to niecałkowite odprowadzanie napletka, które uniemożliwia odsłonięcie całej żołędzi penisa. Może być wrodzona lub nabyta, dotyczyć małych chłopców lub dorosłych mężczyzn w każdym wieku. To schorzenie bywa bolesne i wstydliwe. Tymczasem można je wyleczyć.

Stulejka, po łacinie phimosis, to męskie schorzenie. Jak podaje Klinika Urologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, to stan w którym napletek (fałd skórny okrywający żołądź prącia) nie może zostać odprowadzony ponad żołądź prącia. Na czym dokładnie polega? Zwężone ujście napletka całkowicie lub częściowo uniemożliwia zsunięcie go z czubka penisa. Utrudnia to zwykłe, codzienne fizjologiczne czynności, jak oddawanie moczu czy współżycie seksualne.

Stulejka wpływa także negatywnie na higienę, ponieważ pod napletkiem gromadzą się resztki moczu, spermy i naskórka, stając się doskonałą pożywką dla bakterii. W wieloletniej perspektywie może to doprowadzić do groźnych powikłań, z rakiem prącia włącznie.

O stulejce mówi się też, gdy zwężenie napletka jest takie, że daje się go ściągnąć, ale z dużymi trudnościami. Zwykle skóra przy tym pęka i czasami krwawi, powodując silny ból.

Przed ukończeniem 3. roku życia u chłopców ścisłe przyleganie napletka jest całkowicie fizjologiczne. U dziecka jest on przyklejony wydzieliną zwaną mastką. Właśnie tam znajdują się komórki nabłonka i cała flora bakteryjna. Podczas mycia dwulatka mastka daje się wypłukiwać, a napletek naturalnie się odkleja. Zsuwanie powinno przebiegać jednak bardzo swobodnie. Robienie tego na siłę może skończyć się bólem. Jeżeli więc z mastką i napletkiem są problemy - najprawdopodobniej dziecko ma stulejkę.

A jak wygląda stulejka u dorosłych mężczyzn? Napletek w ogóle się nie zsuwa bądź zsuwa tylko z części żołędzi. W związku z tym stulejka może być:

zupełna (pełna) - nie da się uwidocznić żołędzi penisa

niezupełna (niepełna) - możliwe jest częściowe odsłonięcie żołędzi

U noworodków stulejka jest zjawiskiem fizjologicznym. Ujście cewki moczowej jest praktycznie niewidoczne. Taki stan utrzymuje się przez dłuższy czas, a przez niektórych specjalistów uznawany jest za całkowicie normalny nawet do skończenia 3. roku życia.

U noworodków i niemowląt stulejkę rozpoznaje się dopiero wtedy, kiedy napletka nie udaje się odprowadzić na tyle, aby uzewnętrznić ujście cewki moczowej – w takich sytuacjach konieczne jest leczenie operacyjne, bez względu na wiek.

U chłopców powyżej 2. roku życia napletek powinien być odprowadzany. U małych chłopców trzeba kontrolować możliwość odciągania napletka i jeśli sytuacja nie rozwiązuje się sama – zgłosić się do lekarza.

Stulejka u dziecka - kiedy leczyć?

Bardzo ważne jest, aby tę drugą, niepełną postać stulejki leczyć właściwie. Niefachowe zsuwanie napletka „na siłę” może doprowadzić do tworzenia się pęknięć, a w efekcie do bolesnych zbliznowaceń, które mogą spowodować zwężenia. Ponadto, jest to bardzo traumatyzująca metoda leczenia i może zostawić w psychice dziecka trwałe uszkodzenia. Często zdarza się, że dzieci, z obawy przed bólem wstrzymują mocz przed oddaniem, co prowadzi do przepełnienia pęcherza i związanego z tym bólu.

Niestety, często się zdarza, że rodzice nie zauważają problemu. Dużą rolę we właściwym rozpoznaniu stulejki odgrywa więc lekarz pediatra. Zawsze podczas badania chłopca lekarz powinien sprawdzić czy napletek jest odprowadzalny.

Stulejka może być wrodzona (pojawia się już na początku życia chłopca) albo nabyta (występuje u ok. 1% mężczyzn z prawidłowo rozwiniętym penisem). Co ją powoduje?

Jedną z przyczyn mogą być stany zapalne spowodowane zakażeniami narządów płciowych lub brakiem właściwej higieny. Innym powodem stulejki bywają urazy napletka – pojedyncze lub wielokrotne. Mogą one prowadzić do powstania blizn, przez co skóra napletka staje się mniej elastyczna i bardziej ciasna.

Prawidłowy napletek powinien dać się odprowadzić, czyli „ściągnąć” z czubka penisa aż do końca żołędzi bez żadnego problemu, zarówno w stanie spoczynku, jak i wzwodu. Nie powinno się czuć przy tym bólu ani oporu. Czy w którejś z tych sytuacji odczuwasz ograniczenie? Jeśli tak, koniecznie wybierz się do lekarza. Im wcześniej, tym lepiej – nie warto tego ukrywać. Właściwym specjalistą jest urolog.

Nigdy nie próbuj odprowadzać napletka na siłę, ponieważ możesz go uszkodzić. Gdy napletek jest za ciasny, może zacisnąć się pod żołędzią, co spowoduje ból i niedokrwienie oraz sprawi, że powrót napletka „do góry” będzie niemożliwy.

Inne dolegliwości związane ze stulejką:

wypełnianie się napletka podczas oddawania moczu

wąski strumień moczu

ból podczas stosunków seksualnych

zakażenia układu moczowego

Stulejkę należy leczyć. Uniemożliwia ona prowadzenie normalnego życia seksualnego oraz wpływa negatywnie na higienę penisa. Poza tym nieleczona może prowadzić do poważnych powikłań i chorób - np. infekcji dróg moczowych, stanów zapalnych narządów rozrodczych oraz raka i martwicy prącia.

Jedynie w przypadku, gdy stulejka pojawiła się np. w wyniku stanu zapalnego, można liczyć, że po wyleczeniu infekcji, wszystko wróci do normy.

Czasami, w przypadku niewielkiej stulejki, możliwe jest stosowanie maści ze sterydem lub łagodne naciąganie napletka w czasie gorącej kąpieli. U dorosłych mężczyzn stosuje się też czasem zabieg wykonywany laserem.

Zwykle stulejka wymaga interwencji chirurgicznej. Polega na wykonaniu zabiegu usunięcia lub plastyki napletka. Plastyka ma na celu zachowanie napletka lub jego części (wycinany jest wtedy kawałek skóry). Operacja polega na okrężnym wycięciu części napletka. Nie jest to jednoznaczne z obrzezaniem, gdyż część napletka pozostaje. Po zabiegu i zdjęciu szwów chirurgicznych, konieczna jest okresowa kontrola. Po takim zabiegu stulejka może jednak nawracać.

Co warto wiedzieć o zabiegu stulejki?

Leczeniem, które definitywnie rozwiązuje problem, jest usunięcie napletka, czyli obrzezanie. Żołądź penisa pozostaje wtedy zawsze odsłonięta, co na początku może powodować jej nadwrażliwość. Po jakimś czasie delikatna skóra żołędzi przyzwyczaja się, a fakt nieposiadania napletka wpływa nawet pozytywnie na czystość penisa.

W ramach leczenia operacyjnego wykorzystujemy wiele metod. Zazwyczaj jest to częściowe obrzezanie lub plastyka grzbietowa powierzchni napletka. By zapewnić pacjentowi komfort podczas operacji wykonywanej na czułym męskim narządzie, stosujemy krótkotrwałe znieczulenie ogólne. - tłumaczy dr n. med. Andrzej Kowal ze szpitala Medicover.

