Barszcz Sosnowskiego to roślina, która została sprowadzona z Kaukazu do Polski pod koniec lat 50. XX wieku. W czasach stalinowskich stanowiła paszę dla bydła, jednak szybko zaprzestano jej uprawy. Ten inwazyjny chwast podobny do wyrośniętego kopru występuje głównie na polach uprawnych, łąkach, pastwiskach, parkach i przy drogach. Najgęściej rośnie w województwie warmińsko-mazurskim i mazowieckim.

Roślina jest bardzo niebezpieczna dla ludzi. Następstwem oparzenia barszczem Sosnowskiego są ropne pęcherze, które goją się nawet przez kilka lat. W niektórych przypadkach mogą doprowadzić nawet do śmierci. Dowiedz się, jakie są objawy poparzenia tą rośliną i jak przebiega ich leczenie.

Oparzenia barszczem Sosnowskiego - jakie są ich objawy?

Barszcz Sosnowskiego zawiera olejek eteryczny, który odpowiada za jego toksyczność. Kontakt z rośliną wywołuje oparzenie, ale dopiero wtedy, gdy skóra zostanie poddana działaniu promieni słonecznych. Na początku pojawia się zaczerwienie, które po jakimś czasie przeobraża się w pęcherze wypełnione surowiczym płynem. Poparzeniu towarzyszy uporczywe swędzenie i pieczenie.

Ilość olejku eterycznego zgromadzonego na skórze i siła oddziaływania promieniowania słonecznego determinują intensywność objawów. Jeżeli ekspozycja na słońce była długotrwała, a pomoc nie została szybko udzielona, u osób nadwrażliwych może dojść do martwicy tkanek, a w najgorszym przypadku do amputacji. Czasem poparzenie barszczem Sosnowskiego może doprowadzić do śmierci.

Barszcz Sosnowskiego niekiedy wywołuje objawy takie jak:

nudności,

bóle głowy,

podrażnienia dróg oddechowych,

zapalenie spojówek.

Toksyczność olejków eterycznych zawartych w roślinie jest na tyle wysoka, że samo ich wdychanie może wywołać bóle i zawroty głowy, jak również nudności.

Oparzenia barszczem Sosnowskiego - jak je leczyć?

W przypadku kontaktu z rośliną należy jak najszybciej przemyć zaatakowane miejsce wodą z mydłem, po czym jak najszybciej skontaktować się z lekarzem. Pamiętaj, aby unikać ekspozycji na słońce przez dwie doby, ponieważ poddanie oparzonej skóry działaniu promieni słonecznych zaostrza stan zapalny i zwiększa ryzyko powstania blizn.

Jeśli dojdzie do oparzeń barszczem Sosnowskiego, warto zastosować odpowiedni krem, który ma na celu przyspieszenie gojenia się oparzeń oraz redukcję uciążliwego swędzenia i pieczenia. W aptece można również nabyć maści przeciwdziałające reakcjom alergicznym.

