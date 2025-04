Leki, nie tylko te przeterminowane, uznawane są za niebezpieczne odpady, które mogą szkodzić zdrowiu i środowisku. Sprawdź, co powinnaś zrobić z lekarstwami, których chcesz się pozbyć.

Reklama

Co zrobić ze zbędnymi lub przeterminowanymi lekami?

Zbędne czy przeterminowane leki można bezpłatnie oddać w większości aptek. Znajdziesz w nich specjalne pojemniki, przystosowane do bezpiecznego przechowywania niebezpiecznych odpadów, jakimi są leki. Pojemniki opróżniane są przez specjalne firmy, a wyrzucone do nich leki trafiają do bezpiecznej utylizacji. Jeśli w aptece nie ma pojemnika na odpady medyczne, przekaż zbędne/przeterminowane leki farmaceucie.

Niektórzy stosują domowy podział na "słabiej" i "mocniej" działające leki. Warto pamiętać, że wszystkie leki są niebezpieczne i powinny być stosowane z jednakową ostrożnością, a obowiązek wyrzucania leków do specjalnych pojemników dotyczy wszystkich leków bez wyjątku.

Czego absolutnie nie robić z lekami, których termin ważności upłynął?

Nigdy, ale to nigdy:

nie zażywaj leków przeterminowanych,

nie stosuj leków zbliżających się do upływu swojej daty ważności "na zapas", żeby się nie zmarnowały,

nie zachowuj przeterminowanych lekarstw, żeby leczyć nimi zwierzęta domowe,

nie spuszczaj zbędnych czy przeterminowanych leków w toalecie,

nie wyrzucaj ich do domowego kosza.

Reklama

Warto przeczytać również:

Czym są i jak działają nutraceutyki?

6 najważniejszych faktów o płynie Lugola

Jakie leki są bezpieczne i niebezpieczne podczas laktacji