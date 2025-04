Czym są, a czym nie są suplementy diety?

Suplementy diety to preparaty, będące mieszanką produktów roślinnych lub też witamin i/lub związków mineralnych. Nie są sprzedawane „na receptę”, a więc można je powszechnie reklamować i sprzedawać niemal wszędzie. Należy zaznaczyć, że w sensie prawnym nie są to leki, choć niewątpliwie mają wpływ na organizm.

Jak sama nazwa wskazuje – są to suplementy, a więc tylko dodatki do codziennie spożywanej żywności. Nie zastępują więc zrównoważonej diety, która jest podstawowym źródłem substancji budulcowych (tłuszczów, węglowodanów, białek) oraz regulatorowych (witamin oraz mikro- i makroelementów).

Kto nie powinien ich przyjmować?

Brak bezwzględnych przeciwwskazań. Niewątpliwie, umiarkowane stosowanie suplementów nie wiąże się ze znacznym ryzykiem pogorszenia stanu zdrowia. Jednak seniorzy, zwłaszcza ci obciążeni licznymi chorobami, powinni zachować najwięcej rozsądku w przyjmowaniu tych preparatów.

Na baczności muszą mieć się osoby z objawową chorobą wieńcową, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym oraz z przewlekłą chorobą nerek. Wahania stężeń jonów, zwłaszcza potasu, magnezu i wapnia, mogą doprowadzić u tych osób między innymi do groźnych dla życia zaburzeń rytmu serca.

Pamiętajmy także, że przyjmowanie mieszanek ziołowych może się okazać groźne. Znane są przypadki uszkodzenia nerek po wypiciu „ziół chińskich”, dlatego zawsze sprawdzajmy skład stosowanych preparatów i radźmy się specjalistów co do sposobu ich przyjmowania.

Jakie suplementy warto przyjmować?

Niewątpliwie nasza dieta (kawa, tłuszcze zwierzęce, konserwanty), stres, nowoczesne preparaty wspomagające uprawy roślin, sprzyjają niskiemu poziomowi magnezu w organizmie.

Objawami mogą być: przewlekłe zmęczenie, zaburzenia snu, problemy z koncentracją, drżenie lub kurcze mięśni.

W przypadku niedoboru uzasadnione jest krótkotrwałe zażywanie magnezu. Róbmy to jednak nie dłużej niż przez kilka dni – tygodni, pod kontrolą objawów, czyli odstawmy suplement po uporaniu się z dolegliwościami. Możemy się także wspomagać produktami bogatymi w magnez, takimi jak: fasola, orzechy, kakao, czekolada, płatki owsiane, kasza gryczana, szpinak.

Kluczem do prawidłowego i harmonijnego funkcjonowania organizmu jest dobrze zbilansowana dieta, zawierająca zarówno tłuszcze (witaminy A, D, E, K) jak i warzywa, owoce – zwłaszcza niegotowane – oraz produkty zbożowe. Zalecane jest także mięso – bogate w białko i witaminę B12. Z kolei nabiał i mleko to wciąż najlepsze źródło wapnia i nie dajmy się nabrać, że jest inaczej. Wszystkie sporne kwestie w tej sprawie najlepiej pozostawić lekarzowi, który powinien jasno określić, czy warto, czy nie warto danego suplementu diety stosować.

