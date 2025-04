Informacje od lekarza



Niekiedy na recepcie lekarz zaznacza do którego oka ma być stosowany lek. Możemy spotkać się z następującymi oznaczeniami:

O.D. lub O.P. – oko prawe

O.S. lub O.L – oko lewe

O.U. – oboje oczu

Najważniejsze wskazówki do prawidłowego stosowania kropli do oczu:



Dokładnie umyj ręce

Odchyl lekko głowę do tyłu i delikatnie odciągnij dolną powiekę

Ostrożnie, tak aby końcówką zakraplacza ( najlepiej trzymać około 1 cm nad okiem) nie dotknąć powiek czy rzęs, umieść w oku, bliżej części skroniowej, nie więcej niż jedną kroplę płynu ( już pierwsza kropla powoduje łzawienie i wymywanie leku dlatego należy ograniczyć ilość wprowadzanego płynu).

Podobnie postępujemy w przypadku małych dzieci. Zakraplamy oko gdy główka przechylona jest ku stronie skroniowej

Zamknij na kilka sekund zakroplone oko, staraj się nie mrugać. Przyciśnij palcem kość nosową na wysokości kącika oka. Nadmiar wypływającego leku można usunąć wacikiem lub jałową gazą

Celem zminimalizowania ryzyka zanieczyszczenia dozownika, a w konsekwencji roztworu leku, jedno opakowanie wielodawkowe powinno być stosowane tylko przez jedną osobę.

Jak postępować gdy mamy użyć więcej niż jeden rodzaj kropli?



Z uwagi na możliwość interakcji pomiędzy lekami, w przypadku stosowania kilku preparatów do oczu nie należy podawać ich w odstępach krótszych niż 10 - 15 minut. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może skutkować wymyciem jednego leku przez drugi co w konsekwencji prowadzić będzie do zmniejszenia skuteczności danego leku.

Sztuczne łzy zakrapiamy zawsze na końcu.

Przechowywanie opakowań wielodawkowych



Zamknięte opakowanie odstawić w suche i chłodne miejsce. Przed następnym użyciem ogrzać chwilę w dłoni tak aby roztwór miał temperaturę zbliżoną do temperatury ciała – zbyt zimne krople mogą zwiększać łzawienie i mrużenie powiek. Pamiętając jednak o bezwzględnym zakazie dotykania tej części dozownika, która ma kontakt z zawartością pojemnika.

Niezależnie od fabrycznej daty ważności warto na etykiecie napisać datę otwarcia tubki – lek po otwarciu zwykle może być przechowywany nie dłużej niż 4 tygodnie. Po tym czasie następuje intensywny wzrost flory bakteryjnej.