Jak uniknąć interakcji leków z błonnikiem?

Błonnik może wchodzić w interakcje z niektórymi lekami, powodując zmniejszenie ich wchłaniania, a co za tym idzie, zmniejszenie ich stężenia we krwi. Niskie stężenie leku we krwi może oznacza brak działania leczniczego. Interakcje leków z błonnikiem może być bardzo niebezpieczna dla zdrowia.