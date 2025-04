Problem z potencją ma wielu mężczyzn. Z najnowszych badań statystycznych wynika, że już co 10 mężczyzna cierpi na impotencję, dotyka ona nie tylko starszych mężczyzn, jak kiedyś powszechnie sądzono, ale również ludzi w młodym wieku.

Dlaczego powstają zaburzenia erekcji?



Przyczynami zaburzeń seksualnych może być nieprawidłowy tryb życia cechujący się dużym stresem, siedzącym trybem życia oraz nieprawidłową dietą.

Zaburzenia erekcji mogą być również objawem poważnych schorzeń, takich jak: cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroby serca albo działaniem niepożądanym stosowanych leków.

W okresie andropauzy może występować zachwianie równowagi hormonalnej, pociągające za sobą zmniejszenie potencji.

Jak się pozbyć problemu?



Lekarz



W celu znalezienia skutecznego środka na poprawę potencji, najpierw należy zdiagnozować przyczynę schorzenia. Pomimo, że jest to nadal stosunkowo wstydliwy problem dla wielu mężczyzn, należy udać się do lekarza specjalisty, konkretnie do urologa. Celem wizyty jest przeprowadzenie kompletnego wywiadu lekarskiego, badania fizykalnego, badania poziomu cukru i testosteronu oraz USG prostaty.

Dieta wspomagająca potencję



Przed postawieniem diagnozy można podjąć samodzielne działania, czyli rozpocząć zdrowy tryb życia i przejść na dietę wspomagającą potencję. Zasadami diety jest ograniczenie cukru, picie mleka, wybór tłuszczów roślinnych zamiast zwierzęcych, spożywanie owoców morza i białek oraz ograniczenie czerwonego mięsa.

Psychoterapia



Jeżeli przyczyny zaburzeń potencji okażą się mieć podłoże psychogenne, polecana jest terapia z psychoterapeutą. Psychoterapia może mieć charakter indywidualny. Jej celem jest wyzbycia się stresu związanego ze zbliżeniem seksualnym. Psychoterapia może być również przeprowadzana z partnerką.

Farmakoterapia



Natomiast, jeżeli przyczyna ma inny charakter (krążeniowy, neurogenny, hormonalny, mieszany), zaleca się przede wszystkim poprawienie ogólnego stanu zdrowia i następnie rozpoczęcie terapii farmakologicznej.

Sposoby walki ze spadkiem potencji



Leki doustne



Popularnymi lekami doustnymi, są inhibitory fosfodiesterazy typu 5, zawierające cytrynian sidenafilu, wardenafilu, tadalafilu. Są one dostępne jedynie na receptę. Ich mechanizm działania polega na hamowaniu rozkładania tlenku azotu II przez blokowanie enzymu odpowiedzialnego za ten proces. W wyniku wzrostu stężenia tlenku azotu II, następuje większy rozkurcz naczyń krwionośnych i większy dopływ krwi do ciał jamistych prącia, co zwiększa wydolność wzwodu. Są to leki bezpieczne i dobrze tolerowane przez organizm.

Zastrzyki



Inną grupę leków podaje się w formie wstrzyknięć do ciał jamistych prącia, chory musi zaakceptować samodzielne wykonywanie zastrzyków przed każdym stosunkiem.

Terapia hormonalna



Kolejnym sposobem walki ze spadkiem potencji jest terapia hormonalna. Podawanie androgenów odbywa się drogą doustną, domięśniową lub doskórną.

Alternatywne metody



Alternatywnymi metodami jest wszczepianie zewnętrznych aparatów próżniowych, operacje naczyń członka, czy wszczepianie protez.

Leczenie chirurgiczne jest stosowane stosunkowo rzadko, głównie u pacjentów opornych na leczenie farmakologiczne i psychoterapię.

Obecnie na rynku dostępne są ziołowe preparaty lecznicze na poprawę potencji, które można nabyć bez recepty. Cieszą się one relatywnie dużą popularnością, ze względu na brak konieczności konfrontacji z lekarzem, ale niestety ich skuteczność często jest poddawana w wątpliwość.

