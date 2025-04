Droga doustna

Jest najczęstszą i najwygodniejszą drogą podania leku, ponieważ jest najbardziej naturalna. Wymagania stawiane lekom doustnym nie są duże. Nie muszą być one przygotowane w warunkach aseptycznych, podanie tych leków nie wymaga użycia specjalnego sprzętu ani wykwalifikowanego personelu.

Wchłanianie leku podanego tą drogą jest wolne, co czyni ją również bezpieczną – w razie przedawkowania łatwo i szybko można usunąć lek.

Jednak ten sposób podania ma również wady, głównie spowodowane trudnością osiągnięcia stężenia terapeutycznego.

Niekorzystny jest przede wszystkim rozpad niektórych substancji czynnych w kwaśnym środowisku żołądka; niektóre leki mogą być metabolizowane w przewodzie pokarmowym przez bakterie jelitowe. Zanim lek dotrze do krwiobiegu jest metabolizowany w wątrobie – jest to tzw. efekt pierwszego przejścia – w wyniku czego pacjent w rzeczywistości otrzymuje mniejszą dawkę leku niż przyjmuje.

Doustnie podaje się wiele różnych leków, np. leki przeciwbólowe, wykrztuśne, nasercowe, uspokajające, nasenne i wiele innych. Jest to najbardziej rozpowszechniona droga podania.

Przeczytaj też: Czym są i jak działają leki?

Reklama

Droga pozajelitowa

Lek podawany jest podskórnie, dożylnie, domięśniowo lub dotętniczo. Przy podaniu dożylnym działanie leku zaczyna się natychmiast, jest to najszybsza droga podania. W taki sposób podawane są w szpitalu wlewy dożylne substancji silnie działających lub roztworów izotonicznych i glukozy.

Jest to jedna z najdroższych dróg podania leku. Lekom parenteralnym stawiane są bowiem wysokie wymagania dotyczące sposobu ich przygotowania i podania. Leki te muszą być przygotowane w warunkach aseptycznych, przebadane na obecność drobnoustrojów i ich wydzielin co wiąże się z wysokimi kosztami.

Droga podjęzykowa

Lek wchłaniany jest przez błonę śluzową, która jest bardzo dobrze ukrwiona. Dzięki temu substancja czynna dosyć szybko przechodzi do krwiobiegu i rozpoczyna swoje działanie. Podjęzykowo podawana jest np. nitrogliceryna.

Droga doodbytnicza

W taki sposób podawane są leki dla dzieci, chorym nieprzytomnym lub wymiotującym. Lek dostaje się do krwi przez śluzówkę do żylnych splotów doodbytniczych. Prawidłowo podany lek omija krążenie wątrobowe i oszczędza wątrobę. Początek działania następuje szybciej niż po podaniu doustnym.

Podanie na skórę

Ten sposób podania może być stosowany w różnych celach. Większość substancji leczniczych słabo penetruje przez skórę, dzięki temu związki te stosowane miejscowo. W taki sposób można uniknąć działania ogólnego. Najczęściej w tym celu są używane leki w postaci maści, kremów lub past w dermatologii.

Jednak niektóre substancje dobrze przenikają przez skórę i są używane wtedy w postaci plastrów transdermalnych, np. w hormonalnej terapii.

Droga dospojówkowa

Jest stosowana w leczeniu chorób oczu za pomocą kropli okulistycznych.

Przeczytaj: Krople do oczu i jazda samochodem

Reklama

Wziewna

Jest stosowana w celu podania leków, znieczulenia ogólnego albo innych leków w postaci aerozolu.