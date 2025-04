Ma je każdy z nas. Hemoroidy, czyli guzki krwawnicze to trzy sploty tętniczo-żylne znajdujące się w odbycie. Jednakże potocznie określa się w ten sposób chorobę hemoroidalną, do której dochodzi, gdy żyły te zaczynają sprawiać problemy: poszerzają się, bolą, krwawią, czasami wypadają na zewnątrz. Dolegliwości stają się tym uciążliwsze, im choroba jest bardziej zaawansowana. By sobie z nimi poradzić, warto sięgnąć po leki - także te w postaci tabletek doustnych.

Tabletki na hemoroidy? Czy to działa?

W skład tabletek stosowanych w leczeniu choroby hemoroidalnej najczęściej wchodzi zmikronizowana diosmina. Substancja ta doskonale wchłania się z układu pokarmowego i naprawdę skutecznie działa. Chroni naczynia krwionośne, zwiększa napięcie ścian naczyń żylnych, zmniejsza skłonność od pękania małych naczyń krwionośnych. Działa też przeciwobrzękowo, przeciwkrwotocznie i przeciwzapalnie.

W leczeniu hemoroidów sprawdzają się także tabletki o działaniu przeczyszczającym, które ułatwiają wypróżnianie się.

W razie silnego bólu warto sięgać także po tabletki przeciwbólowe.

Tabletki na hemoroidy najlepiej w duecie z maścią

Maści na hemoroidy często zawierają lidokainę i tribenozyd. Lidokaina znieczula i zmniejsza świąd. Tribenozyd natomiast zmniejsza stan zapalny i obrzęki. Tego typu preparaty działają niemal od ręki, przynosząc choremu natychmiastową ulgę.

