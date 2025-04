Ibuprofen i paracetamol – który jest bezpieczniejszy?

"Oba leki są bezpieczne. Podstawowym lekiem, który ma udowodnione bezpieczeństwo jest paracetamol" – powiedział prof. dr hab. n. med. Piotr Socha. Ibuprofen jest lekiem porównywalnym (jeśli chodzi o bezpieczeństwo stosowania) oczywiście przy stosowaniu zalecanych dawek.

"W pewnych sytuacjach szczególnych ibuprofen nie może być stosowany, jednak są to wyjątkowe sytuacje" – powiedział lekarz.

Leki zawierające paracetamol działają porównywalnie szybko do tych opartych na ibuprofenie. Oba leki działają po około 20 minutach – nie działają natychmiast.

U dzieci paracetamol podany doustnie działa szybciej niż podany doodbytniczo – zaleca się więc podawanie leku doustne.

Ibuprofen – w pewnych sytuacjach – może powodować nadżerki lub owrzodzenia żołądka.

Pacjentom z ciężkimi chorobami takimi jak marskość wątroby czy żylaki przełyku nie zaleca się ibuprofenu – wówczas dobrą alternatywą jest paracetamol – mówi lekarz.

Reklama

Czy ibuprofen lub paracetamol można przedawkować?

Każdy lek można przedawkować. Najczęściej jest to związane z próbą samobójczą lub z niewiedzą. Paracetamol to substancja występująca w różnych lekach. "Pacjenci nie zawsze wiedzą, że paracetamol jest w wielu różnych lekach o różnych nazwach (przeciwko przeziębieniu, przeciwko gorączce) i czasami kojarzą różne leki, a tak naprawdę te wszystkie leki to jest ten sam paracetamol" – zauważa prof. Piotr Socha.

Zawsze należy sprawdzać co zawierają leki, które przyjmujemy, by niepotrzebnie nie powielać składników.

Lekarz zaleca także, by nie stosować leków zawierających kombinację paracetamolu i ibuprofenu – lepiej na zmianę przyjmować leki zawierające paracetamol i ibuprofen.

Zobacz także: Jak działają leki przeciwbólowe?