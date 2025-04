Za chwilę rozpocznie się sezon zimowych szaleństw na stokach. Wszyscy fascynaci nart czy snowboardu z niecierpliwością oczekują pierwszego śniegu. Już wyciągamy sprzęt aby go przygotować do pierwszych zjazdów.



Odświeżasz kombinezon narciarski bądź ubranie do snowboardu. Jednak co zrobić aby w zdrowiu wytrwać do pierwszego wyjazdu? Jesienna pogoda sprzyja wszelkim infekcjom. Na stoku jesteśmy narażeni na zimny wiatr, wilgotne powietrze i niskie temperatury oraz gorące i suche pomieszczenia gdzie odpoczywamy.

Te wszystkie czynniki sprawiają, że to prawie pewne, że zachorujemy na grypę lub się przeziębimy. Aby uniknąć takich sytuacji już od dzisiaj warto zacząć hartować swój organizm. Codzienny ruch na świeżym powietrzu (np. marsze, spacery) z pewnością pomogą nam odpowiednio przygotować się do zimowych szaleństw. Pamiętajmy tylko o odpowiednim ubraniu, przy zmiennej i nieco wietrznej pogodzie najlepiej sprawdza się ubiór na cebulkę. Zadbajmy także o prawidłową dietę - odpowiednio skomponowana dostarcza wszystkich potrzebnych witamin i mikroelementów, co z kolei wspomaga naturalną odporność organizmu. Gdyby jednak i to zawiodło, tak na wszelki wypadek, weźmy ze sobą jakiś środek przeciwbólowy, maść rozgrzewająca na kontuzję i dużo witaminy C. Tak przygotowani na pewno przetrwamy zimowe szaleństwo i będziemy się świetnie bawić.