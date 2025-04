Witamina C może podnosić stężenie estrogenu we krwi, przez co wzmacnia działanie antykoncepcji hormonalnej.

Mechanizm interakcji

Istotą tej interakcji jest przemiana pigułki z niską dawką estrogenów w pigułkę z wysoką dawką tego hormonu, więc witamina C nasila działania niepożądane estrogenu. Objawia się to dolegliwościami ze strony pęcherzyka żółciowego, infekcjami pochwy wywołanymi drożdżakami, tkliwością uciskową i powiększeniem piersi, wzdęciami, nudnościami, wymiotami, skurczami, przyciemnioną skórą twarzy wypadaniem włosów, bólami głowy, migrenami, depresją, podwyższonym poziomem cukru we krwi, a także zaburzeniami popędu płciowego (przeważnie zmniejszeniem popędu).

Terapia zastępcza

Terapia zastępcza jest stosowana w przypadkach niedoboru hormonów jajnikowych. Również podczas terapii zastępczej obserwuje się podobny wpływ witaminy C na estrogeny. Ta tak popularna witamina może mieć wpływ na metabolizm leków, takich jak: Estinal, Estrace, Estratab, Estratest, Estrovis, Menest, Ogen, Ovest i Premarin.

Jaka dawka witaminy C jest bezpieczna?

Nie wyjaśniono do tej pory, jaka dawka kwasu askorbinowego jest potrzebna do wywołania takiej interakcji. Pewne badania wykazały, że 1000mg witaminy może podnieść poziom estrogenów (ethinyl estra-diol) niemal o 50%. Jednak nie wiadomo dotychczas, jaki wpływ na estrogeny wywierają mniejsze dawki witaminy C.

Doustne środki antykoncepcyjne powodują obniżenie poziomu witaminy C. Dlatego też ważne jest przestrzeganie zalecanych dawek dziennych witaminy C. Dawka ta dla kobiet stosujących antykoncepcję hormonalną nie powinna być większa niż 1 g.

Dzienna dawka witaminy C może wynosić 50-100 mg. Dawkę tę najlepiej rozłożyć i zażywać witaminę 3 razy dziennie z posiłkiem.

Zachowaj ostrożność

Należy zachować ostrożność przy nagłym odstawieniu witaminy C, ponieważ konsekwencją tego może być gwałtowne obniżenie poziomu estrogenu we krwi.

Dotychczas nie zbadano, w jakiej mierze obniżenie poziomu estrogenu wpływa na skuteczność pigułek antykoncepcyjnych.