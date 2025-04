fot. Fotolia

Witaminy potrzebne od zaraz



Organizm dziecka ciągle się rozwija i rośnie, a jego zapotrzebowanie na witaminy i składniki mineralne jest duże. Często maluch jest niejadkiem albo nie przepada za warzywami i owocami, które są najlepszym źródłem niezbędnych mikroelementów. Dodatkowo w dzisiejszych czasach jedzenie jest bardzo mocno przetworzone, co pozbawia je potrzebnych składników.

Zbilansowanie prawidłowej diety i dostarczenie wszystkich elementów odżywczych w odpowiednich ilościach jest prawie niemożliwe. Nawet zdrowe pokarmy często mają za małe ilości ważnych witamin i minerałów. Pomocne okazują się preparaty multiwitaminowe. Suplementy diety dobrej jakości są komponowane w taki sposób, aby brać pod uwagę przeciętny skład diety. Dlatego prawdopodobieństwo, że przekroczymy bezpieczny poziom witamin podając je maluchowi, jest bardzo małe.

Oczywiście musimy pamiętać, żeby nie podawać dziecku więcej preparatu niż zaleca producent i zwrócić uwagę, czy nie dajemy kilku suplementów równocześnie, gdyż wtedy dawki witamin i minerałów mogą się kumulować.

Żelki, lizaki, cukierki



Ponieważ zwykłe tabletki i syropy są łykane niechętnie, producenci od kilku lat prześcigają się w wymyślaniu różnych nowych form preparatów dla dzieci. Powstało wiele suplementów, które zachęcają do ich przyjmowania, takich jak żelki, tabletki do ssania, cukierki i lizaki. Ale który z tych preparatów wybrać?

Najpopularniejsze są żelki – każde dziecko je uwielbia. Mogą zawierać witaminy (grupa B, witamina A, E, C i D) albo tran. Ilość witamin waha się od 7 do około 11, dodatkowo możemy znaleźć w składzie rutynę, selen, cynk i kwas foliowy. Należy jednak zwrócić uwagę, że na pierwszym miejscu w składzie jest cukier i żelatyna. Żelki zawierają również często duże ilości sztucznych substancji barwiących lub smakowych.

Zdrowszym preparatem mogą być tabletki do ssania, oczywiście o ile nie zawierają cukru. Wybierając suplementy, warto dokładnie przyjrzeć się składowi, a jeśli mamy problem z rozszyfrowaniem tajemniczych nazw, poprośmy o pomoc farmaceutę.

Równie lubiane przez dzieci są lizaki. Mamy do wyboru lizaki na kaszel, gardło i te z witaminami. W tych przeznaczonych na gardło i kaszel znajdziemy wyciągi roślinne działające łagodząco, m.in. prawoślaz, porost islandzki i szałwię. Lizaki zdrowe dla zębów często mają dodaną witaminę D i wapń, które są ważne dla właściwego rozwoju kości. Tutaj również musimy przyjrzeć się składnikom. Duże spożycie lizaków zawierających cukier czy syrop glukozowy może spowodować próchnicę u naszego malucha. Lepiej wybrać lizaki słodzone zdrowszą stewią lub ksylitolem.

Wyrób dobre nawyki



Decydując się na podawanie dziecku suplementu, musimy pamiętać, że dobre nawyki kształtowane są wcześnie. Dlatego uczmy dzieci, że podstawą zdrowia jest dobrze zbilansowana dieta, a suplementy są jedynie dodatkiem.

Nie powinno się też traktować witamin jako nagrody i przyjemności. Dzieci powinny wiedzieć, że przyjmują je w celach zdrowotnych, nawet jeśli mają atrakcyjną formę i są smaczne.

Wszystkie preparaty multiwitaminowe najlepiej kupować w aptekach. Farmaceuta zawsze pomoże nam wybrać właściwy produkt dla naszego malucha, który mu nie zaszkodzi, oraz wytłumaczy, co oznaczają poszczególne składniki preparatu. Kochajmy nasze dzieci mądrze.

Autor: mgr farmacji Ewa Kłosowska z Apteki Medicover we Wrocławiu.