Wybierz aptekę, która gwarantuje oferty specjalne dla seniorów

Niektóre z aptek posiadają specjalne pakiety dla seniorów. Zniżka 25% przy pokazaniu legitymacji lub dowodu osobistego, zbieranie punktów, dzięki którym kolejne zakupy mogą być darmowe lub wartościowy upominek do każdego zakupu powyżej określonej kwoty są tylko częścią pomysłów aptek na pozyskiwanie klientów. Przy tak dużej konkurencji wśród farmaceutów, zależy im szczególnie na pacjentach w starszym wieku. Poszukaj, może i Twoja apteka ma promocje dla seniorów, o których nie wiesz?

Suplementy diety

Wybierając się do apteki, nie bój się kupować także preparatów wspomagających - witamin i minerałów. Szczególnie w okresie jesienno-zimowym, kiedy jemy coraz mniej warzyw i owoców, mogą one być cennym uzupełnieniem diety. Łamią Ci się włosy i paznokcie? Odczuwasz większe napięcie nerwowe? A może chcesz usprawnić pracę mózgu? Przedyskutuj ze swoim lekarzem optymalne dla siebie zestawienie suplementów diety.

Lista leków z dawkowaniem

Aby leki mogły rozwinąć najlepszą skuteczność działania, muszą być przyjmowane regularnie. Spisz nazwy leków z ich dawkowaniem, byś w każdej chwili mógł do nich wrócić. W aptece w razie wątpliwości pytaj farmaceutę - również on ma dostęp do przepisanego dawkowania, zapisanego na recepcie odpowiednim kodem. Zapamiętaj kształt, kolor tabletek i opakowania - nawet jeśli nie będziesz pamiętać nazw, mogą one nasunąć kolejnemu lekarzowi przypuszczenie jakie leki przyjmujesz.

Nie zapomnij wspomnieć o uprawnieniach

Są wśród nas szczególnie zasłużone osoby, które chcąc pomóc drugiemu człowiekowi, dają im część siebie. Mowa tu o honorowych dawcach krwi i przeszczepu. Osoby te mogą skorzystać z darmowych leków, gdy sami zachorują. Również inwalidzi wojenni, ich współmałżonkowie oraz wdowy i wdowcy po żołnierzach, którzy przebywali w obozach jenieckich, więzieniach czy obozach koncentracyjnych mają prawo do zwolnienia z opłat za lekarstwa. Trzeba jednak pamiętać o przedstawieniu odpowiedniej legitymacji.

