Czym są powłoki uszlachetniające?

Rozwój technologiczny przyczynił się do znacznego poprawienia jakości soczewek okularowych. Zastosowanie różnego rodzaju powłok uszlachetniających zwiększa jakość widzenia oraz komfort użytkowania okularów.

Najczęściej występujące uszlachetnienia to między innymi: powłoki antyrefleksyjne (AR), hydrofobowe i oleofobowe oraz utwardzenia.

Reklama

Zalety powłok AR

Powłoki AR eliminują refleksy świetlne pojawiające się po obu stronach soczewek. Refleksy takie rozpraszają uwagę, ograniczają czystość widzenia oraz drażnią oczy.

Powłoki AR poprawiają kontrast widzenia oraz przejrzystość soczewek (aż do ok. 99%). Są one szczególnie polecane dla osób pracujących przed monitorami komputerowymi oraz w sztucznym oświetleniu, gdyż zmniejszają uczucie zmęczenia oraz chronią przed szkodliwym promieniowaniem elektromagnetycznym.

Dodatkową zaletą powłok AR jest wygaszenie odbić powstających na powierzchni szkieł okularowych, co zwiększa bezpieczeństwo prowadzenia samochodu.

Najnowszej generacji soczewki okularowe z AR zawierają aż do 16 warstw uszlachetniających, tj.: superhydrofobowa, oleofobowa, antystatyczna, dwustronne utwardzenia lakierowe.

W porównaniu ze standardowym AR dają one idealnie gładką powierzchnię, która doskonale zapobiega przyleganiu brudu, tłuszczu i wody oraz ułatwia czyszczenie. Dodatkowym ich atutem jest szybsze odparowywani soczewek okularowych.

Zobacz też: Jak dbać o okulary?

Reklama

Czy pracodawca ma obowiązek refundować zakup okularów?

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym pracodawca zobowiązany jest refundować zakup okularów ze szkłami z AR dla wszystkich pracowników, którzy pracują przed monitorami komputerowymi. Jedynym wymaganiem jest konieczność pracowania przed komputerem przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

Zasady refundacji zostały szczegółowo przedstawione w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku (Dziennik Ustaw Nr 148 poz. 973 - § 8. 2.).

Zobacz też: Najnowsze trendy w okularach