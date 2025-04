Okulary z drogerii lub apteki



Od wielu lat na polskim rynku rośnie liczba punktów sprzedaż, które mają w swojej ofercie gotowe okulary. Ze względu na ich niską cenę cieszą się one stale dużym powodzeniem wśród klientów. Początkowo były one dostępne głównie na bazarach – obecnie można je dostać bez problemu w drogeriach czy nawet aptekach.

Miejsca ich dystrybucji mogłyby wskazywać, że są to w pełni bezpieczne wyroby medyczne, ale niestety niekiedy takie miejsca wprowadzają nas w błąd.

Z czego są wykonane oryginalne okulary?



Okulary spełniające wszystkie normy wyrobu medycznego mają określone standardy.

Oprawki okularowe wyrabiane są głównie z:

tytanu,

drewna,

tworzyw sztucznych czy

ze stali szlachetnej.

Zastosowanie tych materiałów gwarantuje nam nie wchodzenie w reakcje ze skórą, a tym samym zapobiega występowaniu alergii.

Z kolei w gotowych okularach najczęściej oprawka wykonana jest z najtańszych materiałów takich jak: stopy miedzi i cynku oraz niklu. Ich bezpośredni kontakt ze skórą może doprowadzić do reakcji alergicznych.

Jakie elementy brane są pod uwagę przy prawidłowym wykonaniu okularów?



Istotnym elementem prawidłowo wykonanych okularów powinno być uwzględnienie w nich indywidualnej korekcji okularowej.

Jest ona odmienna dla każdego pacjenta i uwzględnia nie tylko same moce szkieł okularowych, lecz również rozstaw źrenic oraz kąt pantoskopowy. Ustawienie środków optycznych zgodnego z rozstawem źrenic gwarantuje prawidłowe widzenie plamkowe, które pozwala na dokładne rozpoznanie szczegółów, kształtu i barwy obserwowanych przedmiotów.

Ponadto okulary wykonane na podstawie recepty okularowej uwzględniają różnowzroczność (inną moc dla oka prawego i lewego) oraz astygmatyzm, jak również zapewniają odpowiednią optyczną jakość szkieł okularowych.

Dodatkowo można bez problemu zamówić szkła wzbogacone różnymi uszlachetnieniami na przykład powłokami antyrefleksyjnymi bądź zapewniające odpowiednią ochronę przed promieniowaniem słonecznym.

Dlaczego gotowe okulary nie są odpowiednie dla naszych oczu?



Przede wszystkim nie mamy gwarancji, że posiadają odpowiednie dla nas moce. Często są dobierane przez nas samych na zasadzie sprawdzania, w których najlepiej widzę, a w rzeczywistości mogą powiększać oglądany tekst, działając na zasadzie lupy. W tym przypadku nie ma też możliwości zapewnienia widzenia obuocznego, co w konsekwencji może prowadzić do wyłączenia z procesu widzenia jednego oka.

Dodatkowo przekorygowanie lub niedokorygowanie ostrości wzroku odpowiedzialne jest między innymi za: łzawienie, pieczenie oczu czy bóle i zawroty głowy.

NIE dla gotowych okularów



Gotowe okulary nie mogą stanowić alternatywy dla okularów wykonywanych na indywidualne zamówienie. Tego rodzaju okulary zakładajmy jedynie w sytuacjach awaryjnych, gdy zapomniało się właściwych okularów.

Nie można ich użytkować na stałe, lecz tylko przez krótki okres czasu, gdyż mogą prowadzić do poważnych uszkodzeń wzroku.

Autor: Okulary w sieci