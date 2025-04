Wada wzroku nie musi przeszkadzać w jakiejkolwiek aktywności. Optymalne i naturalne widzenie nie tylko wpływa na prawidłową pracę oka, ale również może poprawić wyniki sportowe.

– Każdy, kto jest aktywny i musi nosić okulary, ma te same problemy: mniejsze pole widzenia, parowanie szkieł czy obawa, że okulary zsuną się i spadną. Często, zamiast poświęcić się przyjemności płynącej ze sportu, skupiamy się na problemie. Najprostszym rozwiązaniem są soczewki kontaktowe – tłumaczy dr n. med. Arleta Waszczykowska.

Obecnie nie ma znaczenia, czy jest się profesjonalnym sportowcem, który trenuje regularnie, czy amatorem, który lubi od czasu do czasu pobiegać lub pojeździć na rowerze. Dzisiejsza technologia – np. soczewki kontaktowe ze stabilizacją – pozwala bez względu na wadę wzroku robić to, co się lubi.

Czy soczewki kontaktowe mogą wypaść podczas ruchu?

W przypadku soczewek często padają pytania, czy w trakcie dynamicznych ruchów, np. podczas gry w piłkę, soczewka może się przemieścić lub wypaść. Zdaniem dr Arlety Waszczykowskiej jest to praktycznie niemożliwe. I dodaje: – Soczewki zapewniają doskonałą jakość widzenia niezależnie od kąta spojrzenia. Niektóre wykonane są w technologii Projekt Przyspieszonej Stabilizacji. Dzięki tej metodzie soczewka jest stabilna, a w przypadku rotacji, szybko powróci do właściwej pozycji.

Dla sportowców – zwłaszcza tych, którzy lepiej czują się w okularach – dobrym rozwiązaniem są soczewki jednodniowe, których mogą używać sporadycznie, np. podczas aktywności ruchowej.

Jakie mogą być problemy z okularami podczas aktywności fizycznej?

Poniżej przedstawiamy tabelę, która prezentuje wybrane rodzaje sportów i problemy, jakie mogą się pojawić, gdy nosi się okulary lub soczewki. Dotyczy to okularów codziennego użytku, a nie profesjonalnych przygotowanych do uprawiania sportów, np. gogli.

