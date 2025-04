Okulary w stylu retro

W modzie okularowej panuje ostatnio trend retro. Zaczęło się od wciąż popularnych przeciwsłonecznych „much”, których prekursorką była Audrey Hepburn, teraz trwa prawdziwy szał na hipsterskie „kujonki”, przywołujące ducha lat 70. W tym sezonie tendencja na grube oprawki utrzyma się. W dalszym ciągu będą też modne wciąż pojawiające na wybiegach, a popularne w latach 50 „koty”.

Przygotujmy się także na prawdziwy wysyp oryginalnych oprawek w kształcie migdałów a nawet rombów czy serc. Swoje vintage’owe projekty na ten sezon zaprezentowali już m.in. Christian Dior i Calvin Klein. Do łask powracają także odważne i nietypowe kolory. Stąd już tylko krok do tego, aby pozwolić sobie na odrobinę szaleństwa i pobawić się również barwą szkieł.

Zobacz świat w kolorowych barwach

- Mało kto wie, że soczewki okularowe nie muszą być przezroczyste, brązowe czy szare – czemu nie poeksperymentować z czerwienią, błękitem czy zielenią? Za takim wyborem przemawia fakt, że to nie tylko ciekawy zabieg wizerunkowy, ale także bardzo dobry sposób na ochronę oczu – mówi Monika Krygier z firmy JZO, producenta m.in. soczewek fotochromowych Transitions. – Soczewki barwione z dodatkową powłoką UV-color nie tylko nadają okularom niepowtarzalny wygląd, poprawiają także ich właściwości ochronne przed promieniowaniem ultrafioletowym. Na rynku dostępna jest szeroka oferta kolorów, a na specjalne zamówienie można zabarwić szkła na dowolny odcień.

Ciesz się słońcem w okularach

O ochronie przed promieniami UV mówi się zawsze, gdy nadchodzą pierwsze słoneczne dni. Wielu z nas bagatelizuje ten problem, ponieważ często nie mamy dostatecznej wiedzy na temat jego szkodliwości. A skutki promieniowania ultrafioletowego są poważne - od uczuleń, poprzez kataraktę, aż do zmian nowotworowych.

Eksperci ostrzegają, że kupione na straganie okulary przeciwsłoneczne za kilkanaście złotych nie spełnią swojego zadania, a wprost przeciwnie. Nie są wyposażone w filtr UV, a jedynie przyciemnione. To powoduje, że oko automatycznie dopuszcza więcej światła, aby lepiej widzieć – tak jak to się dzieje w ciemnym pomieszczeniu. Przez to nasz narząd wzroku narażony jest na jeszcze większą ilość szkodliwych promieni ultrafioletowych. Dlatego dla właściwej ochrony oczu lepiej zainwestować trochę więcej pieniędzy i otrzymać wartościowy produkt, wyposażony w odpowiedni filtr.

Źródło: kwartalnik IZOPTYKA , www.jzo.com.pl