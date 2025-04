Godzinami wpatrujesz się w ekran monitora? Dużo jeździsz samochodem? A może pracujesz w klimatyzowanym pomieszczeniu? Każda

z tych sytuacji zmusza oczy do wysiłku.

Aby pomóc im się zregenerować i zmniejszyć ryzyko niektórych chorób (np. zespołu suchego oka, czy zapalenia spojówek), warto przynajmniej raz na godzinę zafundować sobie chwilę relaksu. Posiedź wtedy z zamkniętymi oczami i pomasuj je, następnie kilkanaście razy zamrugaj i 2–3 razy ziewnij (to wspomoże produkcję łez i nawilży oczy). Przynajmniej raz dziennie zrób też sobie dłuższą przerwę. Zdejmij wtedy okulary lub soczewki kontaktowe i wykonaj serię zaproponowanych dalej ćwiczeń:

1. Wzrokowa joga

Usiądź prosto, rozluźnij się i spójrz przed siebie. Nie poruszając głową, popatrz jak najdalej do góry, potem w dół, na lewo, na prawo i po skosach. Zatocz oczami kilka kręgów (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara). Na koniec zamknij oczy i rozluźnij się, zrób kilka głębokich, równych oddechów. Otwórz oczy i kilka razy zamrugaj. Ćwiczenie to usuwa napięcie mięśni oczu i poszerza pole widzenia, ale nie powinny go robić osoby chore na jaskrę i ze skłonnością do odklejania się siatkówki.

2. Zamknięte, Otwarte

Usiądź wygodnie, z rękami opartymi na udach. W tym samym momencie zwiń dłonie w pięści, zamknij mocno oczy i zaciśnij wargi. Po sekundzie, dwóch rozprostuj palce i odwróć dłonie wnętrzem do góry, szeroko otwórz oczy i usta. Powtórz 2–3 razy. Ćwiczenie podziała odprężająco (nie tylko na oczy).

3. Strojenie min

Zaciśnij powieki i... zmarszcz nos, ściągnij brwi, szeroko się uśmiechnij. Potem rozluźnij się, otwórz oczy i zamrugaj. Ćwiczenie pomoże odprężyć mięśnie twarzy i oczu.

4. Wahadło

Zamknij oczy i wyobraź sobie, że przed twoją twarzą buja się wahadełko. Kilka razy poruszaj głową naśladując jego ruchy. Potem – trzymając głowę prosto (powieki nadal zamknięte), śledź ruch wahadła samymi oczami. Ćwiczenie usprawnia ruchy gałek ocznych i odpręża ich mięśnie.