Torbiel na jajniku może być groźna

Bardzo często nie daje żadnych objawów, albo takie, które mogą wskazywać na całkiem inne dolegliwości, na przykład trawienne. Bądź jednak czujna, bo torbiel jajnika bywa przyczyną poważnych problemów.

Torbiele jajników (cysty) to łagodne zmiany, które mogą pojawić się w każdym wieku. I choć nie zawsze wymagają leczenia, trzeba je regularnie kontrolować, nawet te najmniejsze. Mogą pojawić się nagle, w jednym jajniku albo w obu jednocześnie.

Zwykle torbiel na jajniku, inaczej cysta na jajniku jest wielkości małej śliwki, ale czasem osiąga rozmiary dużej pomarańczy. Na ogół nie powodują dolegliwości, dlatego wykrywa się je podczas badań kontrolnych USG. Tylko duże torbiele mogą dawać o sobie znać - mogą dokuczać ci bóle brzucha, wzdęcia, zaparcia, częstomocz (skutek ucisku na pęcherz).

Ważne! Zwykłe badanie USG nie wystarczy, cysty na jajnikach ujawnia wyłącznie USG przezpochwowe.

Skąd się bierze torbiel na jajniku

Torbiele przypominają pęcherzyki wypełnione wodnistą lub zgrubiałą tkanką (gdy torbiel jajnika zawiera tkankę litą, może się ona przekształcić w nowotwór złośliwy). Gdy w trakcie cyklu miesiączkowego zachodzą nieprawidłowe zmiany hormonalne, dojrzały pęcherzyk Graafa nie pęka i nie uwalnia gotowej do zapłodnienia komórki jajowej (tak jak powinien), ale rośnie. Powstaje torbiel.

Niekiedy wskutek nieleczonych zaburzeń hormonalnych także niedojrzałe pęcherzyki Graafa zamieniają się w małe torbiele. Jest to tzw. wielotorbielowatość, czyli zespół policystycznych jajników (PCOS), która jest jedną z częstszych przyczyn niepłodności u kobiet.

Skąd się biorą torbiele na jajnikach

Przyczyn torbieli na jajnikach jest kilka:

zaburzenia hormonalne

nieleczone stany zapalne

czynniki genetyczne.

Jakie objawy dają torbiele na jajniku

Drobne torbiele jajnika rzadko kiedy dają jakiekolwiek objawy. Większe cysty (torbiele 5 cm i większe) stają się dokuczliwe, bo uciskają na sąsiadujące narządy w jamie brzusznej. Sygnałem niepokojącym mogącym świadczyć o pojawieniu się torbieli jajnika są zaburzenia cyklu miesiączkowego, plamienia i krwawienia międzymiesiączkowe, bóle głowy, nudności i wymioty.

Leczenie torbieli jajnika

Sposób leczenia torbieli i w ogóle decyzję o tym, by torbielami się zająć (nie zawsze leczenie torbieli jest konieczne), podejmuje lekarz. Podstawowym badaniem jest USG dopochwowe, które pozwala określić rozmiar, kształt, strukturę. W uzasadnionych przypadkach kieruje się dodatkowo na biopsję torbieli.

Małe torbiele zwykle nie są groźne i nie wymagają leczenia, a jedynie regularnych kontroli ginekologa – raz w roku i zawsze, gdy pojawią się jakieś niepokojące objawy. Duże torbiele zazwyczaj znikają po kuracji hormonalnej (są to zazwyczaj środki antykoncepcyjne).

Jeśli lekarz podejrzewa rzadsze odmiany torbieli jajników, np. może to być torbiel endometroidalna (inaczej torbiel czekoladowa), kieruje na operacyjne usunięcie torbieli ze względu na ryzyko pęknięcia torbieli i wylania do jamy brzusznej, co jest nawet zagrożeniem dla życia. Takie torbiele bowiem szybko rosną. Torbiele czekoladowe usuwa się operacyjnie. Jeśli są bardzo duże, mają tendencję do odrastania albo jest ich wiele, lekarz może zalecić usunięcie całego jajnika. Nie ma to wpływu na płodność, ponieważ drugi jajnik pracuje prawidłowo.

Duże albo dokuczliwe torbiele jajników mogą wymagać zabiegu chirurgicznego. Operację przeprowadza się najczęściej metodą laparoskopową. Wybór metody zależy od wielkości zmiany i wielu innych czynników, które lekarz musi wziąć pod uwagę. Laparoskopia jest szczególnie zalecana u kobiet młodych, które jeszcze planują macierzyństwo. Torbiele jajników mają tendencję do nawrotów, dlatego po operacji zaleca się regularne kontrole u ginekologa i badanie USG.

Torbiel na jajniku w ciąży

Torbiele jajników u ciężarnych zdarzają się często. Mogą pojawić się w ciąży, szczególnie w pierwszym trymestrze – powodem są zmiany hormonalne. Jeśli cysta nie wywołuje żadnych objawów, to trzeba ją tylko obserwować – lekarz robi to podczas kolejnych wizyt kontrolnych. Większość torbieli znika samoistnie na początku drugiego trymestru. Jeśli zmiany utrzymują się nadal, po porodzie warto rozważyć ich usunięcie.

