Co dokładnie nas uczula?

Za wystąpienie objawów alergii odpowiedzialne są maleńkie cząsteczki, najczęściej są to białka enzymatyczne produkowane przez zwierzęta. Powodują one wytworzenie przez nasz organizm specyficznych przeciwciał w klasie IgE. Łączą się one z komórkami (mastocytami i bazofilami), powodują ich rozpad i następnie uwalnianie przez nie histaminy oraz innych mediatorów stanu zapalnego, odpowiedzialnych za objawy alergii. Do reakcji tej nie dochodzi jednak nigdy w trakcie pierwszego kontaktu z alergenem. Dopiero w trakcie kolejnych stymulacji układu immunologicznego przez antygeny dochodzi do wyzwolenia nadmiernej reakcji obronnej.

Czy od głaskania można mieć alergię?

To nie sierść jest głównym źródłem alergenów. Białka te najczęściej pochodzą z naskórka, gruczołów łojowych, śliny lub moczu zwierzęcia. Sierść natomiast doskonale je przenosi. Ilość produkowanych alergenów jest zmienna osobniczo i zależy między innymi od płci. Dlatego też np. samce kotów uczulają nas bardziej, ponieważ w ich skórze znajduje się więcej gruczołów łojowych. Zasadniczo więc ilość białka-alergenu nie zależy od długości i ilości sierści i nie do końca prawdą jest to, że psy ras długowłosych uczulają nas bardziej niż te krótkowłose. Na ilość alergenu ma jednak wpływ czystość zwierzęcia, stan jego zdrowia (a zwłaszcza jego skóry). Dlatego też nie jest tak, że wszystkie zwierzęta danej rasy uczulają nas w tym samym stopniu. Może zdarzyć się tak, że na obecność jednego kota reagujemy od razu gwałtownym atakiem kaszlu, natomiast w obecności innego nie obserwujemy żadnych objawów.

Od ekspozycji do objawu

Objawy alergii pojawiają się około 30 minut po kontakcie ze zwierzęciem (w mechanizmie reakcji natychmiastowej), ale mogą wystąpić również po kilkunastu godzinach. Antygeny wydzielane z naskórkiem, śliną, moczem czy z krwią są lotne i osadzają się na błonach śluzowych oka i nosa. Dlatego najczęściej mamy do czynienia z obrzękiem śluzówki nosa, wodnistym katarem i alergicznym zapaleniem spojówek. Czasem, zwłaszcza u osób z astmą, po dostaniu się cząsteczek alergenu do dróg oddechowych może dojść do skurczu oskrzeli z następczą dusznością, a także do pełnoobjawowego ataku astmy. Zespół tych objawów pojawia się nie tylko po bezpośrednim kontakcie ze zwierzęciem (głaskanie, polizanie przez zwierzę), ale także jeśli przebywamy w pomieszczeniu, w którym znajduję się, bądź też znajdowało się zwierzę. Na przykład alergeny wytwarzane przez kota są bardzo małe i lepkie, dzięki temu mogą być obecne w mieszkaniu, w którym przebywał kot przez wiele miesięcy później. Aby pozbyć się ich całkowicie trzeba usunąć także wszystkie dywany, narzuty, kilimy, w których zwykle gromadzą się duże ilości antygenów. W przypadku bezpośredniego kontaktu ze zwierzęciem (pogłaskania go, czy polizania przez nie) pojawiają się reakcje skórne takie jak różnopostaciowe, często swędzące wysypki. Niektórzy alergicy skarżą się również na ból głowy i towarzyszące mu uczucie ociężałości.

Czy dziedziczymy skłonność do alergii?

Dziedziczna jest sama skłonność do alergii, nie alergia na konkretny antygen, dlatego nie możemy przewidzieć czy np. nasze potomstwo będzie uczulone na konkretne zwierzę.

Podejrzewając u siebie lub swoich bliskich wystąpienie alergii, należy się zgłosić do swojego lekarza rodzinnego, który powinien skierować nas do lekarza - alergologa.