Spis treści:

Reklama

Koniczyna czerwona nazywana inaczej koniczem lub koniczyną łąkową, to roślina, którą znajdziemy praktycznie na każdym kontynencie. Na terenie Polski chwast występuje m.in. na pastwiskach, na łąkach i w lasach. Roślina ma bardzo rozbudowany i silny korzeń, a jej łodygi mogą osiągać nawet 50 cm.

Koniczyna kwitnie od maja do września. Charakteryzuje się małymi różowo-purpurowymi kwiatkami. Są one wartościowym produktem leczniczym, używanym także w kosmetyce i kuchni. Kwiaty koniczyny czerwonej zawierają:

potas,

karoten,

magnez,

żelazo,

olejki eteryczne,

witaminę C,

witaminę E,

izoflawony,

kwasy fenolowe,

flawonoidy,

barwniki antocyjanowe.

Koniczyna czerwona przede wszystkim łagodzi nieprzyjemne dolegliwości związane z menopauzą. Jej działanie jest potwierdzone licznymi badaniami, z których wynika m.in., że codzienne stosowanie 80 mg ekstraktu z koniczyny znacznie zmniejsza ilość tzw. uderzeń gorąca.

Wynika to przede wszystkim z zawartych w niej izoflawonów, które mogą pobudzać lub blokować określone receptory estrogenowe. Skuteczność koniczyny sprawiła, że coraz częściej stanowi ona alternatywę dla hormonalnej terapii zastępczej, zwłaszcza dla pacjentek, które nie mogą stosować hormonów np. z powodu problemów zdrowotnych.

Dodatkowo koniczyna czerwona ma również działanie uspokajające. Polecana jest zwłaszcza jako uzupełnienie leczenia pacjentom ze zdiagnozowaną depresją. Roślina działa również przeciwbólowo, przeciwzapalnie i odkażająco. Sprawdzi się w walce z wirusami, grzybami i bakteriami.

Inne działanie koniczyny czerwonej:

zmniejsza poziom cholesterolu,

obniża ciśnienie krwi,

leczy stany zapalne skóry,

pomaga podczas infekcji dróg oddechowych,

poprawia krążenie,

oczyszcza wątrobę,

stabilizuje poziom hormonów,

poprawia stan skóry i leczy trądzik,

zapobiega łysieniu,

zmniejsza ilość wypadanych włosów.

Koniczyna czerwona - zastosowanie w kuchni

Koniczyna czerwona znalazła swoje zastosowanie również jako dodatek do wielu dań. Nie należy obawiać się tej rośliny ponieważ jest w całości jadalna - zarówno jej kwiaty, jak i łodygi. Nie ma jednak wątpliwości, że to właśnie kwiaty są używane znacznie częściej.

Można przygotować z nich nie tylko gorący napar, ale także wykorzystać jako dodatek np. do sałatek, zup czy makaronów. Z kolei liście koniczyny z powodzeniem zastąpić mogą np. szpinak.

Koniczynę czerwoną spożywać można w surowej postaci (np. liście lub kwiaty), a także w postaci tabletek, soków czy naparów. Opakowanie tabletek z koniczyny kupić można już za 10 zł. Jego cena różnić się jednak może w zależności od liczby tabletek w opakowaniu czy producenta, dlatego na rynku znajdziemy również produkty za 25-50 zł. Z kolei suszoną koniczynę kupimy już za 5 zł.

Dzienna dawka w przypadku tabletek nie powinna przekraczać 1000 mg. Zwykle przyjmuje się je dwa razy dziennie. Podobnie jest w przypadku naparu, który polecany jest do stosowania 2-3 razy dziennie.

Koniczyna czerwona należy do roślin, które zwykle są bardzo dobrze tolerowane i raczej nie powodują alergii lub skutków ubocznych. Jeżeli już się pojawiają, to zwykle jest to:

Reklama

Więcej na temat zdrowej żywności: