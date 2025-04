Pierwsze kroki – do lekarza

Jeśli zauważysz u siebie pogorszenie wzroku, które może wymagać korekcji okularami, pamiętaj, żeby najpierw wybrać się do lekarza! Gorsze widzenie nie zawsze jest powodowane tylko samą wadą wzroku, często jest objawem innych, poważniejszych chorób. Poza badaniem wzroku okulista dokładnie wypyta Cię o wszelkie zmiany w Twoim zdrowiu, jakie miały miejsce na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy, by wyeliminować te choroby. Mogą być one związane z hormonami, metabolizmem lub układem nerwowym. Wizyta u okulisty tylko z pozoru jest jedynie „odczytywaniem” liczb i liter umieszczonych na dużej tablicy. Lekarz nie tylko określi poziom Twojego ewentualnego upośledzenia wzroku, ale także uspokoi Twoje obawy w stosunku do ogólnego stanu zdrowia. Profesjonalne salony optyczne często zatrudniają okulistów, by mogli oni na miejscu zbadać klienta i określić stopień jego wady wzroku oraz wykluczyć inne choroby.

Uwaga na okulary kupowane poza optykiem!

Mimo iż są o wiele tańsze niż okulary kupione w salonie optycznym, takie okulary mogą poważnie zniszczyć Ci wzrok! Jeśli już wiesz, jaką masz wadę wzroku i chcesz zaoszczędzić, kupując okulary poza optykiem, postaraj się, aby było to tylko rozwiązanie tymczasowe (np. w oczekiwaniu na gotowe okulary z salonu optycznego). Bardzo często okulary kupowane w takich „niepewnych” miejscach są nieprawidłowo dopasowane ze względu na „zaokrąglenie” stopnia danej wady (np. Twoja wada to +0,75 i kupujesz okulary korygujące +1,00). Może to spowodować występowanie bólu głowy, pogorszenie jakości widzenia lub nawet – pogłębienie istniejącej wady wzroku.

Dobór indywidualny

Wbrew pozorom, bardzo rzadko zdarza się, by oboje oczu miało tą samą wadę wzroku. Podobnie jak inne części naszego ciała, oczy także są asymetryczne. Stąd tak ważne jest dokładnie zbadanie wady wzroku przez lekarza przed zakupem okularów. Okulary dostępne poza salonami optycznymi mają soczewki korygujące tą samą wadę na jednym i drugim szkle, dlatego dla większości z nas są nieodpowiednie.

A jeśli kupię szkła „zerowe”?

Poza salonami optycznymi dostępne są okulary „zerowe”, czyli nie posiadające żadnych właściwości korekcyjnych, kupowane głównie ze względów estetycznych. Noszenie takich okularów nie jest obojętne dla zdrowia. Nie posiadają one bowiem niezbędnych filtrów chroniących, przez co mogą mieć negatywne działanie na narząd wzroku. Tylko kupując okulary w salonie optycznym, mamy gwarancję producenta, że dane szkła nie zniszczą nam wzroku.

