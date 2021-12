Jak uspokoić kołatanie serca? Możliwe przyczyny i sposoby leczenia

fot. Adobe Stock, Pixel-Shot

Kołatanie serca to subiektywne nieprzyjemne odczucie bicia serca wynikające ze zmiany częstotliwości, rytmu lub siły skurczów tego mięśnia. Osoba odczuwająca kołatanie serca może mieć wrażenie szybszego, wolniejszego lub nieregularnego bicia serca.

Kołatanie serca jest objawem dość powszechnym. Zwykle trwa kilka sekund. Jeśli dłużej, należy skonsultować się z lekarzem. Opisywane jest często jako trzepotanie, łomotanie lub stukanie w klatce piersiowej.

Kołatanie serca można podzielić na napadowe i nienapadowe.

Napadowe kołatanie to takie, które zaczyna się nagle i szybko, i w taki sam sposób ustępuje. Tego typu uczucie kołatania może oznaczać migotania bądź trzepotanie przedsionków.

Kołatanie nienapadowe cechuje się stopniowym przyspieszaniem i ustępowaniem. Najczęściej jest wywołane tachykardią zatokową, czyli po prostu przyspieszoną czynnością serca.

Kołatanie nie zawsze ograniczone jest do klatki piersiowej, niektórzy odczuwają je np. w szyi, co również jest cenną informacją dla lekarza.

Kołatanie serca może wynikać z czynników fizjologicznych (np. stresu, wysiłku fizycznego) i nie mieć związku z żadną chorobą, ale może też stanowić objaw groźnego schorzenia serca lub innych narządów.

Możliwe przyczyny kołatania serca to:

Wiele przypadków dziwnego odczucia bicia serca nie świadczy o chorobie i wynika z takich czynników jak stres, nadmiar kofeiny, zmęczenie czy wysiłek. Dlatego czasami z kołataniem serca można poradzić sobie samodzielnie. Jedną z metod jest stymulacja nerwu błędnego. W tym celu:

zacznij kasłać,

wstrzymaj oddech i napnij się,

śpiewaj "om",

ochlap twarz zimną wodą,

weź chłodny prysznic.

Aby uspokoić kołatanie serca i wyeliminować kolejne napady, konieczne bywają zmiany w codziennych nawykach dotyczących stylu życia:

unikaj stresujących sytuacji,

ogranicz używki: kawę, palenie papierosów, alkohol,

odżywiaj się prawidłowo, aby dostarczyć organizmowi niezbędnych składników,

wysypiaj się,

regularnie uprawiaj sport,

wypijaj codziennie odpowiednią ilość płynów (1,5-2 l),

znajdź czas na odpoczynek i relaks.

​Jeżeli ograniczenie stresu i używek nie daje poprawy, zalecana jest konsultacja z lekarzem i wykonanie badań.

Czasami kołatanie serca wskazuje na poważną przyczynę, nawet zagrażającą życiu. Objawy towarzyszące kołataniu serca, które powinny skłonić do do wezwania lekarza to:

zawroty głowy lub omdlenie,

ból w klatce piersiowej,

czynność serca > 120 uderzeń na minutę lub < 45 uderzeń w spoczynku,

poważna choroba serca,

nagła śmierć sercowa w rodzinie.

Niepokojące jest kołatanie serca, które pojawia się w spoczynku, bez związku z czynnikiem fizjologicznym, jak stres czy wysiłek.

Podstawowe badania w diagnostyce kołatania serca to wywiad lekarski, badanie fizykalne oraz EKG (elektrokardiografia), czyli badanie opisujące elektryczną czynność serca, które może wskazać na zaburzenia przewodzenia lub zaburzenia rytmu serca.

Najlepiej gdyby EKG było wykonane w momencie odczuwania kołatania, jednak jest to trudne do zrobienia. Pacjent informuje lekarza najczęściej o przebytym incydencie. Dlatego stosuje się też EKG metodą Holtera, czyli 24-godzinne monitorowanie EKG.

W ramach diagnostyki kołatania serca lekarz może skierować również na:

badania laboratoryjne : morfologia, elektrolity, glukoza, wapń, CRP, troponina, CPK, TSH (hormony tarczycy),

: morfologia, elektrolity, glukoza, wapń, CRP, troponina, CPK, TSH (hormony tarczycy), badania obrazowe : echo serca, rezonans magnetyczny (MR) serca,

: echo serca, rezonans magnetyczny (MR) serca, próbę wysiłkową.

Diagnostyka kołatania serca u osób bez chorób podstawowych jest o tyle trudna, że zwykle podczas badania ten objaw nie występuje. Mimo to badania mogą wskazać na potencjalną przyczynę nieprzyjemnych dolegliwości oraz zapobiec pogłębianiu się problemu.

Leczenie kołatania serca zależy od ustalonej przyczyny oraz nasilenia objawów. Nie zawsze jest konieczne.

Jeśli lekarz rozpozna zaburzenia rytmu serca (arytmia), może przepisać leki przeciwarytmiczne.

Jeśli kołatanie serca wynika z zaburzeń psychicznych, zalecana jest konsultacja z psychoterapeutą lub psychiatrą.

W przypadku nieprawidłowych wyników badań laboratoryjnych, konieczne jest wyregulowanie parametrów, czyli np. leczenie anemii, przyjmowanie preparatów elektrolitowych albo obniżających stężenie cukru we krwi. W ten sposób można wyeliminować dokuczliwy problem.

Oczywiście w przypadku poważnych chorób kardiologicznych powodujących kołatanie serca, wymagane jest specjalistyczne leczenie.

