Wygoda przede wszystkim

Podstawową rzeczą, o której musimy myśleć, wybierając oprawki okularów jest komfort ich noszenia. Będą przecież spoczywały na naszym nosie przez większą część dnia. Część stykająca się w nosem powinna zatem idealnie do niego przylegać, nie uciskać go ani nie drażnić. Wielkość oprawek musi być dopasowana do wielkości twarzy – górna granica oprawek powinna sięgać nie wyżej niż linia brwi, natomiast dolna nie powinna opierać się o policzki. Okulary nie powinny być też za małe – stwarzałyby wtedy problemy przy patrzeniu ku górze i w dół.

Dopasowanie kolorystyczne

Kolor oprawek okularów jest bezdyskusyjnie kwestią gustu. Warto podkreślić, że nasza naturalna szata kolorystyczna także odgrywa tu rolę. Kolor oczu i kolor oprawek powinny współgrać ze sobą (np. do niebieskich oczu najbardziej pasują niebieskie oprawki). Podobnie brunetki lepiej wyglądają w oprawkach okularowych o kolorach wyrazistych (brązy, czerwienie), a blondynki w oprawkach o odcieniach pastelowych i stonowanych. Jeśli chcemy uwydatnić fakt noszenia przez nas okularów, możemy wybrać oprawki pastelowe, które są bardziej widoczne. Jeśli chcemy to „ukryć” przed otoczeniem, wybierzmy oprawki bezramkowe lub w kolorze metalicznym.

Dobór oprawek w zależności od kształtu twarzy

Twarz okrągła

Do tego kształtu najlepiej pasują oprawki prostokątne lub takie, których końce unoszą się w kierunku skroni. Daje to efekt optycznego wydłużenia twarzy. Bezwzględnie przeciwwskazane dla twarzy okrągłej są oprawki w kształcie okrągłym – spotęguje to widoczność zaokrąglenia.

Twarz owalna

Jest to kształt twarzy, do którego najłatwiej dobrać oprawki, gdyż pasują do niego praktycznie każde z nich. Należy jedynie pamiętać, aby nie były są wąskie, gdyż przy owalnej twarzy mogą wyglądać nienaturalnie.

Twarz trójkątna

W przypadku tego kształtu twarzy, najlepiej sprawdzają się oprawki o zaokrąglonych krawędziach. Do niektórych trójkątnych twarzy pasują też oprawki w kształcie regularnego koła. Należy unikać ostrych krawędzi oprawek, gdyż mogą one nadmiernie wyostrzyć rysy twarzy.

Twarz prostokątna

Tutaj idealnie sprawdzą się oprawki w kształcie owalnym lub lekko skośnym. Spowoduje to optyczne wydłużenie twarzy. Podobnie jak w przypadku twarzy okrągłej nie wolno dobierać okrągłych oprawek, tak w twarzy prostokątnej nie można dobierać oprawek w kształcie prostokątów lub innych ostro zarysowanych figur geometrycznych.

Twarz podłużna

Posiadacze podłużnej twarzy mogą nosić oprawki owalne lub prostokątne, dzięki czemu twarz zostanie optycznie „skrócona”.

