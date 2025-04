Dlaczego okulary parują?

Zaparowanie okularów wywołuje kondensacja pary wodnej, polegająca na skraplaniu się jej na powierzchni soczewki (przejście ze stanu gazowego w ciecz). To, czy taka sytuacja będzie miała miejsce, zależy głównie od temperatury we wnętrzu, wilgotności powietrza, temperatury na zewnątrz i wiatru.

Dla osób noszących okulary jest to uciążliwe zjawisko, szczególnie w trakcie uprawiania sportów takich, jak bieganie czy jazda na rowerze, przy wchodzeniu z zimnego do ciepłego pomieszczenia lub podczas gotowania i picia gorących napojów.

Koniec z mgłą!

Nowością na rynku, która może rozwiązać problem zaparowania okularów, są okulary z powłoką Optifog. Składa się ona ze zmodyfikowanej powłoki antyrefleksyjnej, której wierzchnia warstwa posiada właściwości hydrofilowe (dosłownie: wodolubne). Jest to skłonność do łączenia się z wodą, ale bez tendencji do jej wchłaniania. Skuteczne działanie powłoki jest możliwe dzięki specjalnemu aktywatorowi, który raz na tydzień należy nanieść na soczewki i delikatnie przetrzeć odpowiednią chusteczką ( zestaw otrzymamy u optyka przy zakupie okularów).

Aktywator sprawia, że para wodna - mimo wystąpienia różnicy temperatur - nie skrapla się, lecz tworzy na powierzchni soczewki cienki, całkowicie niewidoczny film wodny. Jeśli przestaniemy używać aktywatora, soczewka z powłoką Optifog straci jedynie ochronę przez zaparowaniem zachowując inne własności antyrefleksu: skutecznie redukuje odblaski, chroni soczewkę przed zarysowaniem oraz zabezpiecza ją przed osiadaniem brudu i kurzu.

