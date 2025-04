Jeśli zaczniemy walczyć już z pierwszymi objawami, być może uda się powstrzymać rozwój choroby. Na początku doskonale sprawdza się np. przemywanie oczu solą fizjologiczną lub kroplami ze świetlika. Jeśli jednak po dwóch dniach nie ma poprawy, konieczna jest wizyta u okulisty (bez skierowania). Lekarz na podstawie objawów określi, co wywołało infekcję i zaproponuje leczenie.

Proste zapalenie spojówek

Kurz, wiatr, drażniący dym lub silne światło - to najczęstsi winowajcy tego rodzaju infekcji. Ostatnimi laty dołączył do nich jeszcze jeden sprawca – zespół suchego oka, który dotyczy m.in. osób spędzających dużo czasu przed komputerem. Charakterystyczne dla tej infekcji są pieczenie oczu, przekrwienie spojówek, uczucie ciała obcego w oczach. W przypadku takiej infekcji ulgę przynosi nawilżanie oczu sztucznymi łzami (np. Refresh, Hylo-care). Przede wszystkim jednak trzeba wyeliminować to, co stało się przyczyną problemu.



Bakteryjne zapalenie spojówek

W tym przypadku wydzielina z oka ma charakter ropny, a oczy są silnie przekrwione. Tego rodzaju infekcję wywołują bakterie, dlatego nie obędzie się bez antybiotyku. Wystarczy miejscowy, w kroplach lub maści. Jeśli jednak nie poskutkuje w ciągu tygodnia, konieczne jest wykonanie posiewu z worków spojówkowych z określeniem antybiogramu. Potem na tej podstawie okulista zleci odpowiedni antybiotyk.



Wirusowe zapalenie spojówek

Za wirusowe zapalenie spojówek najczęściej odpowiadają adenowirusy, te same, które wywołują m.in. przeziębienie, które często towarzyszy tej infekcji. Zapalenie najpierw pojawia się w jednym oku, a potem przenosi na drugie. Pojawiają się: swędzenie spojówek, uczucie obcego ciała w oku, wodnista wydzielina. W leczeniu stosuje się miejscowo leki przeciwwirusowe i przeciwzapalne i odkażające (Floxal, Sulfacetamidum). Aby nie dopuścić do dodatkowej infekcji bakteryjnej, czasem podaje się antybiotyk. Uwaga! Ta infekcja jest wyjątkowo zakaźna i przenosi się przez dotyk!



Alergiczne zapalenie spojówek

Wywołuje je uczulenie, np. na kosmetyk, kurz, sierść pyłki. Typowym objawem jest obrzęk powiek i świąd. Niekiedy pojawia się jeszcze biała wydzielina, która skleja powieki. Takiemu zapaleniu spojówek towarzyszyć może również katar sienny. Ulgę przynosi unikanie kontaktu z alergenem i stosowanie leków antyhistaminowych w kroplach (np. Rhinophenazol, Cusicrom).

Autorka jest redaktorką dwutygodnika "Pani domu".