Co jest przyczyną choroby?

Infekcji winna jest bakteria - dwoinka rzeżączki (Neisseria Gonorrhoe). Drobnoustrój ten przenosi się poprzez kontakty płciowe, a do oczu noworodka dostaje się w trakcie przechodzenia przez kanał rodny matki. Bakterie nanoszone są wtedy do worka spojówkowego, gdzie namnażają się, a po pewnym czasie rozprzestrzeniają.

Czym się objawia rzeżączkowe zapalenie spojówek?

Drobnoustroje dają o sobie znać do około 4 dnia życia, a typowymi objawami jest zaczerwienienie jednego (lub obydwu) oczu, opuchnięcie powieki, a także obecność ropnej, białawej wydzieliny. Jeżeli choroba pozostaje nieleczona to po pewnym czasie infekcja rozprzestrzenia się na rogówkę, gdzie może wyrządzić nieodwracalne szkody i spowodować nawet utratę wzroku.

Czemu choroba występuje obecnie bardzo rzadko?

Praktyczne wyeliminowanie tego schorzenia oka u noworodków zawdzięczamy obowiązkowemu zabiegowi profilaktycznemu tzw. zabiegowi Credego. Polega on na zakropieniu tuż po porodzie azotanu srebra do oczu dziecka. Substancja ta jest zabójcza dla dwoinek rzeżączki. Niestety w pewnym stopniu podrażnia też oczy noworodka powodując przejściowy dyskomfort.

Zabieg Credego należy obecnie do całkowicie rutynowego postępowania - tak więc żadna mama nie powinna się dziwić, że akurat jej dziecku podawane są krople. Nie wynika to też z jakiegoś specjalnego typowania grup ryzyka, czy innego rodzaju przewidywania zwiększonej szansy infekcji - azotan srebra podaje się wszystkim niemowlętom.

Warto też wiedzieć, że standardowo każda kobieta w ciąży ma pobierany wymaz pod kątem zakażenia dwoinką rzeżączki. W przypadku kiedy jest on dodatni konieczne jest podawanie antybiotyków, co ma na celu eliminacje zakażenia.

