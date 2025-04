Warto wiedzieć, że jaskra jest ciężką i podstępną chorobą powodującą stopniową utratę wzroku. Według WHO jest to 2 najczęstsza przyczyna ślepoty na świecie. Na szczęście dostępne jest skuteczne leczenie, które umożliwia spowolnienie lub zahamowanie rozwoju choroby.

Wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego

Gałka oczna człowieka wypełniona jest półpłynną wodnistą substancją wytwarzaną i wchłanianą przez wyspecjalizowane struktury tkanki oka. U chorych na jaskrę w zdecydowanej większości przypadków dochodzi do nieprawidłowości w krążeniu tej cieczy, tak że nie może prawidłowo odpływać. Powoduje to wzrost ciśnienia wewnątrz gałki ocznej i ucisk na włókna nerwowe nerwu wzrokowego. Struktura ta jest odpowiedzialna za prawidłowe przetwarzanie bodźców wzrokowych. Uciśnięte komórki nerwowe umierają powodując trwałe ubytki w polu widzenia.

Atak jaskry

U części pacjentów zablokowanie drogi odpływu płynu w gałce ocznej może mieć miejsce nagle, powodując znaczny wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego. Stan taki charakteryzuje się ogromnym bólem oka i głowy, zaburzeniami ostrości widzenia a nawet nudnościami i wymiotami. Nagły atak jaskry wymaga pilnej konsultacji lekarskiej w celu obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego. Należy wiedzieć. że opóźnienia w udzieleniu choremu pomocy mogą mieć poważne konsekwencje, z utratą wzroku włącznie.

Podstępny przebieg

Niestety, u większości pacjentów jaskra przebiega nie dając typowych objawów. Oznacza to, że pacjent nie czuje bólu i przez długi okres czasu nie jest świadomy narastających ubytków pola widzenia. Dotyczy to zwłaszcza osób z tzw. jaskrą otwartego kąta, gdzie nie dochodzi do zwężenia drogi odpływu w takim stopniu by wywołać nagłe dolegliwości bólowe. Czynniki te powodują, że chorzy trafiają do lekarza późno, już w zaawansowanym stadium choroby, kiedy nie ma możliwości odwrócenia powstałych ubytków wzroku.