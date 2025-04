Pływanie

Jest to dyscyplina sportowa, której definitywnie nie można uprawiać z założonymi okularami na nosie. Na rynku dostępne są korekcyjne okulary pływackie, dzięki czemu wada wzroku nie stanowi przeszkody w uprawianiu ulubionego sportu. Takie okulary wyposażone są w bardzo szczelne uszczelki, by zminimalizować ryzyko napływu wody do oczu podczas pływania. Na specjalne zamówienie produkowane są okulary korygujące różne wielkości wady na każdym oku. Innym rozwiązaniem jest noszenie soczewek kontaktowych oraz zwykłych okularów pływackich, jednak ta metoda niesie ze sobą ryzyko nalania się do nich wody i dodatkowe podrażnienie oka lub wysunięcie się soczewki podczas aktywności. Do pływania bezwzględnie muszą być używane soczewki jednorazowe lub jednodniowe ze względu na ryzyko osadzenia się na nich zanieczyszczeń z wody i wywołanie stanu zapalnego oka.

Zobacz też: Dlaczego należy kupować okulary tylko w optyku?

Reklama

Rower lub bieganie

Przy uprawianiu tych sportów, korekcja wzroku może być kwestią znacznie utrudniającą aktywność. Bardzo wygodną metodą są tak zwane „szkła korekcyjne w ramce”. Wyglądają jak zwykłe okulary przeciwsłoneczne i umożliwiają dopasowanie i częstą wymianę szkieł korekcyjnych. Cechują się wysoką odpornością na ewentualne urazy. Innym rozwiązaniem są okulary z otworami na soczewki korekcyjne. Nie jest dość wygodne, gdyż przy gwałtownych ruchach głową, sportowiec może stracić prawidłową wizję. Kolejnym wyjściem są okulary z dodatkową ramką na szkła korekcyjne. Na początku może być to szalenie niewygodne, jednak w miarę przyzwyczajenia się do obecności wkładki korekcyjnej, przestaje się zwracać na nią uwagę.

Reklama

Laserowa korekcja wzroku

Jeżeli wada wzroku bardzo przeszkadza w uprawianiu sportu (co ma zastosowanie głównie w przypadku osób, które uprawiają sporty wyczynowe lub zawodowych sportowców), można zdecydować się na laserową korekcję wzroku. Cały zabieg trwa nie więcej niż pół godziny i jest całkowicie bezbolesny i bezpieczny. Wykonuje się go, uprzednio znieczulając miejscowo oko kroplami. Poprzedzony jest serią specjalistycznych badań kwalifikujących do niego. Jest kilka rodzajów samego zabiegu – każdy z nich odnosi się do innej wady wzroku. Wszystkie dotyczą rogówki (zewnętrznej błonie oka). Dzięki użyciu lasera i znieczuleniu, pacjent nie odczuwa bólu. Po takim zabiegu i krótkim okresie rekonwalescencji, można uprawiać sport z tą samą intensywnością, co przed zabiegiem, bez konieczności używania szkieł korekcyjnych. Ryzyko powikłań po zabiegu jest minimalne. Najczęściej zdarzają się miejscowe zakażenia i infekcje oka.

Zobacz też: Dobranie odpowiednich soczewek