Jak rozpoznać migrenę?

Boli mnie głowa. Skąd mam wiedzieć, czy to nie migrena? Przede wszystkim dzięki symptomom bólu, czasie jego trwania, powtarzalności. W dalszej kolejności - dzięki badaniom (głównie krwi i obrazowym). Sprawdź, czy Twój ból głowy to migrena. Dowiedz się też, czy jest to ból samoistny, czy może zwiastuje jakąś chorobę.

Sprawdź: Kiedy rozpoznaje się migrenę?

Czy mogę mieć migrenę?

Ryzyko migreny jest większe u kobiet niż u mężczyzn. Migreny zdarzają się jednak także u dzieci, chociaż u nich przebieg choroby jest inny. Migreny występują rodzinnie, a jeśli oboje rodzice chorują, ryzyko migreny u ich potomka wzrasta do 70%. Sprawdź, czy i Ty jesteś w grupie ryzyka.

Sprawdź: Jakie jest ryzyko, że będziesz mieć migrenę?

Uwaga, migrena!

Co może wywołać napad migreny? Czynników jest wiele: niektóre leki, stres, używki, zmiany hormonalne, a nawet elementy diety. Dlaczego powodują one ból głowy? Czym jest migrena weekendowa? I jak ograniczyć napady migreny?

Sprawdź: Jakie sytuacje mogą wywołać napad migreny?

Jak wyleczyć migrenę?

Mamy złą wiadomość dla wszystkich, którzy cierpią na migrenę: tej choroby nie można skutecznie wyleczyć. Jednak głowa do góry! Znamy sposoby, które znacznie zmniejszają ból i częstość napadów migrenowych.

Sprawdź: Czy migrenę można wyleczyć?

Czym grozi migrena?

Niestety, to, że masz migrenę, nie jest Twoim jedynym problemem. Migrena bowiem może prowadzić do wielu schorzeń i chorób - w tym do migrenowego zawału mózgu, który dotyczy głównie młodych kobiet palących papierosy i przyjmujących doustne środki antykoncepcyjne.

Sprawdź: Najczęstsze powikłania, czyli czym grozi migrena?

Leki w leczeniu napadów migreny

Jak działają leki, które uśmierzają ból towarzyszący napadom migrenowym? Jakie to są leki i jak oraz kiedy należy je stosować?

Sprawdź: Jakie leki stosuje się w napadzie migreny?

Medycyna naturalna - na ratunek w migrenie

Jeśli cierpisz na migrenę, może Ci pomóc medycyna naturalna: akupunktura, ziołolecznictwo, a także wykorzystanie jadu kiełbasianego i odpowiednia dieta. Niektóre z tych metod są nowatorskie (jad kiełbasiany), inne były stosowane już przez nasze prababcie. Czytaj więcej w artykule "Jak medycyna naturalna przeciwdziała migrenie?".

Sprawdź: Jak medycyna naturalna przeciwdziała migrenie?

Migrena u dzieci?

Niestety, migrena to nie tylko problem dorosłych. Szacuje się, że jedno na pięcioro dzieci chorujących na migrenę pierwszy atak bólu miało przed ukończeniem 10. roku życia. Jeśli więc Twoje dziecko coraz częściej skarży się na ból głowy - przeczytaj poniższy artykuł i zweryfikuj jego objawy.

Sprawdź: Czy dzieci mogą chorować na migrenę?

Migrena kobiet w ciąży

Jak ciąża wpływa na migrenę? Dlaczego ciężarne kobiety często skarżą się na ból głowy? Czy można zaradzić migrenie w ciąży? Jak zapobiegać napadom? Na te tematy przeczytasz w artykule "Migrena u kobiet w ciąży - jak jej zapobiegać?".

Sprawdź: Migrena u kobiet w ciąży - jak jej zapobiegać?

Aura migrenowa

Osoby cierpiące na migrenę uskarżają się często na to, że widzą przed oczami błyski lub mroczki. Jest to aura migrenowa, która poprzedza ból głowy. Dotyczy 1/3 osób chorujących na migrenę. Sama aura nie jest niebezpieczna, ale wymaga wykonania dodatkowych badań.

Sprawdź: Aura migrenowa, czyli nie wierz własnym oczom

Pomóż!

Ktoś z Twoich bliskich miewa napady migrenowe? Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się, jak możesz ulżyć mu w cierpieniu. Ulgę mogą przynieść nawet okłady z lodem i zapewnienie choremu spokoju. Wiele osób cierpiących na migrenę odczuwa też w trakcie napadu światłowstręt - warto więc zapewnić choremu odpoczynek w zaciemnionym miejscu.

Sprawdź: Jak pomóc choremu w trakcie napadu migrenowego?