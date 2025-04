Tę zabawkę znają i kochają niemal wszystkie dzieci. To nieodłączna towarzyszka kąpieli i zabaw w wannie. Żółtka, gumowa kaczuszka, bo o niej mowa, stała się obiektem badań naukowców. Badacze postanowili sprawdzić, co kryje się we wnętrzu gumowej zabawki. Zgromadzili zabawki z różnych domów prywatnych i zabrali je do laboratorium. Każda z zabawek została rozcięta, a jej wnętrze wnikliwie zbadane. Wyniki są niepokojące. Pozornie nieszkodliwa zabawka okazała się być siedliskiem groźnych bakterii i grzybów.

Czy zabawki kąpielowe mogą być groźne dla zdrowia?

Wyniki badań szwajcarskich i amerykańskich naukowców opisał magazyn Time Health. Badacze wzięli do lupę wnętrze uwielbianej przez dzieci żółtej kaczuszki. We wnętrzu zabawki znaleźli 5 do 75 milionów komórek bakterii na centymetrze kwadratowym. Określili je jako "potencjalnie patogeniczne ". O jakie dokładnie bakterie chodzi?

Między innymi o Legionellę pneumophilę, która bytuje i gwałtownie namnaża się na przykład w stojącej ciepłej wodzie (termy lub kąpieliska). Bakteria dobrze znosi nawet wodę chlorowaną. Legionella wywołuje chorobę zwaną legionelliozą (choroba legionistów lub gorączka Pontiac) objawiającą się wysoką gorączką, bólami mięśni, biegunką i kaszlem.

Drugą groźną bakterią, wykrytą przez badaczy była Pseudomonas aeruginosa, czyli pałeczka ropy błękitnej, która żyje głównie w glebie i w wodzie. To jeden z z najważniejszych i najgroźniejszych drobnoustrojów powodujących zakażenia wewnątrzszpitalne. U dzieci może wywoływać m.in. infekcje ucha środkowego i zewnętrznego (tzw. ucho pływaka).

Naukowcy odkryli, że drobnoustroje, żyjące we wnętrzu gumowych zabawek, mają doskonałe warunki do rozwoju za sprawą tworzywa sztucznego. Uwalniane przez nie związki węgla są pożywką dla bakterii.

Czy gumowe zabawki należy wyrzucić?

Badacze ze Szwajcarskiego Federalnego Instytutu Nauki i Technologii Wodnej zaznaczyli, że bakterie z zabawek kąpielowych, z którymi styka się dziecko, mają wpływ na wzmocnienie układu odpornościowego i budowanie odporności, ale jednocześnie - mogą stanowić źródło potencjalnych infekcji. Badacze zalecili rezygnację z gumowych zabawek, do których wnętrza może wpływać woda.

