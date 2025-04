Co to jest kąt przesączania?

Kąt przesączania jest strukturą przez którą odpływa płyn znajdujący się w gałce ocznej tzw. ciecz wodnista. W wyniku działania różn ych czynników (np. genetycznych) może dojść do zwężenia się tej drogi odpływu i wzrostu ciśnienia w gałce ocznej. W wyniku wzrostu ciśnienia dochodzi do ucisku na nerw wzrokowy i zaniku jego włókien, co prowadzi do utraty wzroku.

Badaniem służącym do oceny kąta przesączania jest gonioskopia. W zależności od tego czy struktura ta jest zwężona czy nie wyróżniamy jaskrę otwartego lub zamkniętego kąta.

Reklama

Jaskra prosta – pierwotna otwartego kąta

Jest to najczęstsza postać choroby. W jej przebiegu dochodzi do utrudnienia odpływu cieczy wodnistej przy zachowanym otwartym kącie przesączania. Odpowiedzialne za taki stan rzeczy wydają się być głównie czynniki genetyczne (np. nieprawidłowa budowa tej struktury). Typ ten cechuje się niestety podstępnym przebiegiem, a wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego zazwyczaj nie jest na tyle duży by pacjent szukał z tego powodu pomocy lekarskiej.

Zobacz też: Jakie są objawy jaskry?

Ostry atak jaskry

Sytuacja taka ma miejsce gdy w wyniku działania czynnika zewnętrznego dojdzie do nagłego, całkowitego zamknięcia się kąta przesączania. Atak obejmuje zazwyczaj jedno oko i towarzyszą mu objawy o znacznym nasileniu – bardzo silny ból, przekrwienie oka, nudności i zaburzenia widzenia. Konieczna jest pilna pomoc lekarska, gdyż w przeciwnym razie może dojść do utraty wzroku.

Jaskra wtórna

O jaskrze wtórej można mówić u osób, u których z powodu pierwotnej przyczyny np.urazów, stanów zapalnych, czy zaćmy doszło do zwężenia drogi odpływu cieczy wodnistej. Rokowanie i możliwości leczenia zależą od choroby pierwotnej.

Zobacz też: Na czym polega jaskra?

Reklama

Jaskra wrodzona

Ta postać choroby wiąże się z rozwojowymi wadami oka i objawia się już w niemowlęctwie lub we wczesnym dzieciństwie. Częstym objawem jest powiększenie chorej gałki ocznej tzw. wole oko.