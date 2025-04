W części przypadków jednak zwężenie drogi odpływu cieczy wodnistej oka i wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego powstają na tle innych chorób lub zażywanych leków. U pacjentów takich mówimy o jaskrze wtórnej. Przykładem takich stanów może być cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, stan po urazie czy zaawansowana zaćma.

Choroby współistniejące

Na wzrost ciśnienia w gałce ocznej może wpływać wiele chorób pozornie nie mających nic wspólnego z narządem wzroku. Należy do nich np. nadiciśnienie tętnicze i cukrzyca. W obu tych stanach dochodzi do przebudowy drobnych naczyn tętniczych. Co ciekawe, zjawisko takie ma miejsce nie tylko w np. nerkach ale także w naczyniach siatkówki. Powiększone, dodatkowy naczynia mogą następnie utrudniać odpływ cieczy wodnistej powodując tym samym wzrost ciśnienia w gałce ocznej i rozwój jaskry.

Inną częstą chorobą mogącą wywołać taki efekt jest zaawansowana postać zaćmy. W chorobie tej zmieniona soczewka ulega obrzękowi uciskając struktury położone w sąsiedztwie.

Miejscowe stany zapalne

Soczewka czy naczynia nie są jedynymi czynnikami mogącymi blokować drogę odpływu cieczy wodnistej oka. Do częstych przyczyn dających taki efekt należą także wszelkie postacie procesów zapalnych w gałce ocznej. W przebiegu takich stanów dochodzi do gromadzenia się płynu wysiękowego i komórek zapalnych. Elementy te odkładają się następnie w kącie przesączania utrudniając odpływ płynu w oku.

Co ciekawe częstą przyczyną jaskry wtórnej są także urazy oka. Czynnikiem sprawczym są w tym przypadku zmiany o charakterze przebudowy mające miejsce przy gojeniu się urazu.

Jakie są możliwości leczenia?

Terapia zależy od przyczyny wywołującej. W niektórych przypadkach jak np. zaćmie leczenie choroby pierwotnej (w tym wypadku usunięcie obrzękniętej soczewki) może spowodować cofnięcie się jaskry wtórnej.