Czym jest ortokorekcja?

Ortokorekcja to niechirurgiczna metoda korekcji krótkowzroczności i niewielkiego astygmatyzmu. Polega na modelowaniu kształtu rogówki oka za pomocą najnowszej generacji soczewek ortokeratologicznych zw. OrtoK. Cały proces korekcji odbywa się podczas snu dzięki czemu w ciągu dnia pacjent widzi dobrze bez użycia tradycyjnych soczewek kontaktowych czy okularów.

Jak długo utrzymują się efekty ortokorekcji w ciągu dnia?

Noszenie soczewek ortokorekcyjnych podczas snu zapewnia korekcję wady wzroku na 16 – 40 godzin. Długość utrzymania efektu zależna jest od stopnia wady wzroku oraz jak czasu stosowania. W ciągu pierwszych dni korekcja utrzymuje się przez kilkanaście godzin, a po kilku miesiącach nawet do 40 godzin, co pozwala zakładać soczewki co drugą noc.

Czy ortosoczewki są bezpieczne?

Ortosoczewki wykonuje się ze specjalnego, przepuszczającego gazy, tworzywa. Dlatego nawet zamknięte oko pozostaje dotlenione, dzięki czemu nie odnotowuje się specjalnych powikłań powiązanych z soczewkami OrtoK. Dodatkowo cały proces jest odwracalny co oznacza, że po zaprzestaniu stosowania ortosoczewek rogówka wraca do swojego pierwotnego kształtu i można ponownie zacząć nosić szkła kontaktowe lub okulary.

Kto może stosować metodę ortokorekcji ?

Z soczewek ortokorekcyjnych mogą korzystać osób dorosłych i dzieci od 10 roku życia, których krótkowzroczność nie przekracza minus 5 dioptrii, zaś astygmatyzmu: nie więcej niż 1,5 dioptrii. Przy większej wadzie możliwa jest częściowa poprawa wzroku - w ciągu dnia konieczne jest noszenie okularów, ale najczęściej słabszych o 4 dioptrie.

Metoda ortokorekcji niewskazana jest dla osób chorujących na:

Przeciwwskazaniem są również niektóre choroby ogólne, np. cukrzyca oraz wiele schorzeń metabolicznych.

Na pytania odpowiadał Piotr Toczołowski, Specjalista Optometrii Klinicznej,

