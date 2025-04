Od kiedy nadeszła zima, mam problemy z oczami: pieką mnie, czasami łzawią, są zaczerwienione. Co z tym zrobić?

Katarzyna

Co zrobić, kiedy pieką cię oczy?



Pieczenie, zaczerwienienie i łzawienie oczu zimą może być symptomem różnych problemów i schorzeń. Zazwyczaj w tym okresie mamy przesuszone śluzówki (centralne ogrzewanie, klimatyzacja) i oko nie wydziela dostatecznej ilości łez. To tzw. zespół suchego oka.

Czasami wystarczą nawilżające krople do oczu dostępne bez recepty (tzw. sztuczne łzy), by dolegliwości ustąpiły. Ponieważ jednak przy takim problemie gałki oczne nie są odpowiednio chronione, to nabłonek jest bardziej narażony na wnikanie mikroorganizmów, co może spowodować rozwój jakiejś infekcji. Jeśli więc oczy bolą i szczypią, być może doszło do stanu zapalnego. Wówczas konieczna jest wizyta

u okulisty i odpowiednie leczenie.

Na pytanie odpowiedziała chirurg okulista Iwona Rokita-Wala.

