Zespół Reye'a (ang. Reye's syndrome) może być chorobą śmiertelną, powodującą niekorzystne zmiany w wielu narządach, np. w mózgu i wątrobie. Podczas niej dochodzi do obrzęku mózgu i odkładania tłuszczu w wątrobie. Występuje przeważnie u dzieci w wieku 4-12 lat, ale może też wystąpić u niemowląt i osób dorosłych.

Objawy

Towarzyszące chorobie objawy to wymioty, nudności, utrata przytomności oraz wzrost ciśnienia tętniczego. W najcięższych przypadkach dochodzi do uszkodzenia mózgu dziecka i w konsekwencji do śmierci, którą kończy się wiele przypadków zachorowań.

Szczególna ostrożność

Z uwagi na wysoką śmiertelność w przypadku zespołu Reye’a, leki zawierające kwas acetylosalicylowy należy przechowywać z daleka od dzieci, a także uważnie czytać na ulotkach skład leków (także tych przepisywanych przez lekarzy), które zamierzamy podać dziecku.

