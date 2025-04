Ziemniakowe okłady

Częstym towarzyszem bólu gardła jest chrypka. Jej przyczyną jest podrażnienie gardła lub zapalenie krtani. Zazwyczaj przechodzi wraz z wyleczeniem infekcji wirusowej, ale warto sobie pomóc, nim to nastąpi.

Jednym z najstarszych sposobów na złagodzenie chrypki są okłady z ziemniaków. Warzywa należy ugotować i rozgnieść widelcem. Tak powstałą gorącą papkę zawijamy w lniany ręcznik i przykładamy do gardła. Następnie owijamy gardło szalikiem i całą tę konstrukcję pozostawiamy do wystygnięcia ziemniaków.

Prostsze i mniej czasochłonne sposoby walki z chrypką to po prostu ssanie tabletek i płukanie gardła. Podczas infekcji należy również oszczędzać gardło – nie palić papierosów, nie pić alkoholu oraz unikać ostrych potraw. To wszystko może bowiem podrażniać krtań, a tym samym wzmagać chrypę.

Jak poprawnie płukać gardło?

Płukanie bolącego gardła przynosi mu natychmiastową ulgę. Jako płyny stosowane do płukania poleca się napary z kory dębu, rumianku i szałwi. Jednak gdy ból gardła chwyci nas nagle, a do apteki za daleko, zawsze można przygotować domową solankę. Wystarczy łyżeczkę soli kuchennej rozpuścić w szklance ciepłej wody.

Przy płukaniu gardła należy pamiętać, aby płyn miał taką samą temperaturę jak ciało. Najlepsze efekty przynosi płukanie kilka razy dziennie (3-4). Niewskazane jest wielokrotne nabieranie naparu i długie „gulgotanie”. Trzy, cztery ruchy są wystarczające i nie podrażnią nam błony śluzowej gardła.

Tabletki do ssania

Z naukowego punktu widzenia działanie tabletek do ssania jest tajemnicą. Substancje zawarte w tabletkach w niewielkim stopniu przenikają do wnętrza komórek, gdzie faktycznie toczy się proces zapalny, będący przyczyną bólu gardła. Ich działanie ogranicza się przede wszystkim do powierzchni błony śluzowej.

Jednak nie można zaprzeczyć faktowi, iż ssanie tabletek przynosi ulgę bolącemu gardłu. Jest ono chociażby lepiej nawilżane. Wszystkie tabletki maja działanie przeciwzapalne, co ułatwia przełykanie. Ponadto niektóre tabletki zawierają witaminę C, inne niszczą pewnego typu bakterie, a jeszcze inne łagodzą objawy suchego kaszlu. Ostatnio na rynku pojawiły się również tabletki zawierające środek znieczulający - na ok. pół godziny powoduje on wyraźne zmniejszenie bólu gardła.

