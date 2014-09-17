Marzysz, aby zmieścić się w sukienkę mniejszą o rozmiar? Chcesz pokazać się bez zażenowania w skąpym bikini? Ujędrnić zwiotczały po porodzie brzuch? Po prostu świetnie wyglądać? Uwierz, że zrealizowanie każdego z tych marzeń leży w zasięgu twoich możliwości. Jak tego dokonać, pokaże ci prawdziwa mistrzyni fitnessu.

Zalety treningów z Denise Austin

Denise zdaje sobie sprawę, że wiele kobiet rezygnuje z aktywności fizycznej, bo wydaje im się, że dobry trening musi być męczarnią. Boją się też, że są zbyt mało sprawne. Dlatego podeszła do sprawy inaczej. Wystarczy jeden rzut oka na prezentowane przez nią ćwiczenia, żebyś przekonała się, że jesteś w stanie je wykonać.

To, że ćwiczenia są łatwe, nie świadczy o braku ich skuteczności. Przeciwnie, działają doskonale i przynoszą efekty w zadziwiająco krótkim czasie. W niektórych przypadkach potrzebujesz tylko kilku tygodni, by dostrzec zmiany.

Czego potrzebujesz by trenować z Denise Austin?

Jeśli zdecydujesz się ćwiczyć jak Denise, odpadnie też drugi pretekst, po który kobiety sięgają aż nadto często, tłumacząc: „Ja nie mam gdzie tego robić”. Bez problemu możesz trenować u siebie w domu. Wszystko, czego Ci potrzeba, to kąt wolny od mebli, duża piłka, specjalne ciężarki zakładane na nogi i 2–4 hantle o różnej wadze. Cały ten zestaw kupisz bez problemu w każdym sklepie sportowym.

Trening z Denise Austin - zalecenia specjalne

Będziesz swoim osobistym trenerem. I właśnie dlatego nie stosuj wobec siebie taryfy ulgowej. Trenuj regularnie, 3 razy w tygodniu (po takich trzech razach zrób sobie jednodniową przerwę). Każde z ćwiczeń powtarzaj 10–12 razy w dwóch seriach. Ćwicz równomiernie obie strony ciała – wykonuj tyle samo powtórzeń na obie ręce i obie nogi.

Denise Austin jest znanym na świecie ekspertem od fitnessu. Mieszka i pracuje w USA. Promowaniem zdrowego stylu życia zajmuje się ponad 25 lat. Wydaje książki i DVD, doradza w czasopismach i występuje w telewizji.

